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Алиев назвал условие, при котором Азербайджан прекратит огонь в Карабахе
24.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Азербайджан готов остановить боевые действия, если армянская сторона прекратит огонь, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. О разрешении конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанский лидер высказался в интервью французской газете Figaro.
"Мы готовы прекратить сегодня. Я уже говорил об этом во время переговоров в Москве 10 октября. Нужно всего лишь, чтобы Армения прекратила огонь. А потом именно дипломатам предстоит действовать", ― сказал Алиев.
Необходимо, чтобы Армения признала основные принципы, определенные Францией, Россией и Америкой, которые Азербайджан, по словам Алиева, уже принял.
"После этого мы вернемся за стол переговоров", сказал лидер Азербайджана, добавив, что "пришло время добиться политического урегулирования".
"Наша позиция ясна: если армяне не прекратят огонь, мы продолжим освобождать наши земли", ― заявил Алиев.
Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане ввели частичную мобилизацию и также частично военное положение.
В Москве 9 октября по приглашению президента РФ состоялись
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Азербайджан готов к перемирию, если Армения прекратит огонь со своей стороны, а уже потом будут действовать дипломаты, отметил президент Азербайджана.
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