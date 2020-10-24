ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алиев назвал условие, при котором Азербайджан прекратит огонь в Карабахе

24.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Азербайджан готов остановить боевые действия, если армянская сторона прекратит огонь, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. О разрешении конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанский лидер высказался в интервью французской газете Figaro. 

© Sputnik
Карабах благодарен России и Минской группе за посреднические усилия

"Мы готовы прекратить сегодня. Я уже говорил об этом во время переговоров в Москве 10 октября. Нужно всего лишь, чтобы Армения прекратила огонь. А потом именно дипломатам предстоит действовать", ― сказал Алиев.

Необходимо, чтобы Армения признала основные принципы, определенные Францией, Россией и Америкой, которые Азербайджан, по словам Алиева, уже принял.

"После этого мы вернемся за стол переговоров", сказал лидер Азербайджана, добавив, что "пришло время добиться политического урегулирования".

"Наша позиция ясна: если армяне не прекратят огонь, мы продолжим освобождать наши земли", ― заявил Алиев.

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане ввели частичную мобилизацию и  также частично военное положение. 

В Москве 9 октября по приглашению президента РФ состоялись 10-часовые переговоры глав МИД Азербайджана, Армении и России. Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны вновь обвинили друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Азербайджан готов к перемирию, если Армения прекратит огонь со своей стороны, а уже потом будут действовать дипломаты, отметил президент Азербайджана.
 
Новости дня
Новости разные
 
Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика