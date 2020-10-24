Алиев назвал условие, при котором Азербайджан прекратит огонь в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Азербайджан готов остановить боевые действия, если армянская сторона прекратит огонь, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. О разрешении конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанский лидер высказался в интервью французской газете Figaro.

"Мы готовы прекратить сегодня. Я уже говорил об этом во время переговоров в Москве 10 октября. Нужно всего лишь, чтобы Армения прекратила огонь. А потом именно дипломатам предстоит действовать", ― сказал Алиев.

Необходимо, чтобы Армения признала основные принципы, определенные Францией, Россией и Америкой, которые Азербайджан, по словам Алиева, уже принял.

"После этого мы вернемся за стол переговоров", сказал лидер Азербайджана, добавив, что "пришло время добиться политического урегулирования".

"Наша позиция ясна: если армяне не прекратят огонь, мы продолжим освобождать наши земли", ― заявил Алиев.

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане ввели частичную мобилизацию и также частично военное положение.

В Москве 9 октября по приглашению президента РФ состоялись 10-часовые переговоры глав МИД Азербайджана, Армении и России. Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны вновь обвинили друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

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