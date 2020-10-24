ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на выходные: в Беларусь приходит настоящая осень

24.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Облачная с прояснениями погода установится на территории Беларуси в эти выходные. Особенную аккуратность следует проявить водителям, над дорогами нависнет туман. 

© Photo : Francisco Javier Negroni Rodriguez / Royal Meteorological Society
Погодные фотографии года: чудо-облако Патагонии и лунное гало в Могилеве
18

“Погодные условия в Беларуси будут определять будут определять теплая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы”, - рассказали в Гидрометцентре.

В субботу на большей части территории республики синоптики прогнозируют дожди. Тем не менее, холодов ждать не стоит – днем в субботу воздух прогреется до +9..+15°C

В воскресенье белорусов также ждет облачная с прояснениями погода, высока вероятность осадков.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха утром +8..+10°C, днем +10..+12°C, вечером +7..+9°C.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу и воскресенье синоптики предупреждают о тумане, днем в целом по стране будет облачно с прояснениями.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Забыть обиды и начать с чистого листа». Как брестчане пришли задать депутату неудобные вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика