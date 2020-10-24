Погода на выходные: в Беларусь приходит настоящая осень

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Облачная с прояснениями погода установится на территории Беларуси в эти выходные. Особенную аккуратность следует проявить водителям, над дорогами нависнет туман.

“Погодные условия в Беларуси будут определять будут определять теплая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы”, - рассказали в Гидрометцентре.

В субботу на большей части территории республики синоптики прогнозируют дожди. Тем не менее, холодов ждать не стоит – днем в субботу воздух прогреется до +9..+15°C

В воскресенье белорусов также ждет облачная с прояснениями погода, высока вероятность осадков.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха утром +8..+10°C, днем +10..+12°C, вечером +7..+9°C.