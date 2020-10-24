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Погода на выходные: в Беларусь приходит настоящая осень
24.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Облачная с прояснениями погода установится на территории Беларуси в эти выходные. Особенную аккуратность следует проявить водителям, над дорогами нависнет туман.
“Погодные условия в Беларуси будут определять будут определять теплая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы”, - рассказали в Гидрометцентре.
В субботу на большей части территории республики синоптики прогнозируют дожди. Тем не менее, холодов ждать не стоит – днем в субботу воздух прогреется до +9..+15°C
В воскресенье белорусов также ждет облачная с прояснениями погода, высока вероятность осадков.
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В субботу и воскресенье синоптики предупреждают о тумане, днем в целом по стране будет облачно с прояснениями.
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