Белагропромбанк объявил о приостановке обслуживания физических лиц в понедельник. Но это не забастовка













Кампании по-разному сообщают о своей солидарности с требованиями экс-кандидата в президенты Тихановской и ее сторонников. Кто-то открыто заявляет о том, что присоединяется к протесту, кто-то - под разными неполитическими предлогами. Неожиданно среди тех, кто объявил понедельник частично нерабочим, казался государственный Белагропромбанк.





"Обращаем Ваше внимание, что в связи с проведением технических работ 26.10.2020 с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать возможность обслуживания физических лиц в подразделениях банка. В случае досрочного завершения технических работ подразделения банка будут открыты ранее указанного времени", -- говорится в сообщении банка. Это предлог или объективная причина, остается только догадываться.