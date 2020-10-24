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«Мы превращали камеру в кукольный домик». Художница Надя Саяпина нарисовала портреты сокамерниц
Источник материала: Партизан
Художница Надя Саяпина получила 15 суток за участие во флешмобе «Мастацтва рэжыму» около Дворца искусств.
За время тюремного заключения девушка сдружилась со своими сокамерницами, вот как она вспоминала о них в интервью для
Несмотря на то, что Надя не портретистка, она решила зафиксировать образы женщин, рядом с которыми она провела дни заключения. Делимся с вами этими портретами:
«Кукольный домик»
Мы мыли друг другу волосы и плели косы.
Мы рассказывали свои личные истории и гадали по книжкам.
Мы делали друг другу массаж, импровизированные косметические процедуры и татуировки шариковой ручкой.
Мы играли в простые игры и создавали свои из бумаги.
Мы рисовали, лепили и раскрашивали.
Мы вели дневники и пели песни.
Мы спорили или любезничали с охранниками, будто это мальчишки из другой группы или вожатые с разными характерами.
Мы словно играли в детский лагерь в исправительном учреждении.
Мы отбывали сутки в камере на десять человек, превращая ее в кукольный домик.#1#
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Художница Надя Саяпина получила 15 суток за участие во флешмобе «Мастацтва рэжыму» около Дворца искусств.
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