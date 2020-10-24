Сняли ролики, чтобы дискредитировать милицию. Теперь их проверяет ГУБОПиК МВД

Источник материала: Onliner

Оперативники столичного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали 42-летнего минчанина — он снялся в ролике, в котором «милиционер избивает потерпевшего».

Как пишет пресс-служба МВД Беларуси, в телефоне мужчина хранил файлы со «съемочной площадки»: в квартиру приходит участковый инспектор вместе с коллегой «в гражданке» и после непродолжительного разговора избивает хозяина.

Сообщается, что задержанный якобы не знал, для чего снимается видео и где оно будет распространяться. Другой же участник успел скрыться за границей. Задержанный мужчина сообщил, что участвовал в съемках просто из интереса и вознаграждение не получал. Один из реквизитов, палку резиновую, взял у знакомого. В отношении задержанного и других участников съемок проводится проверка, их действиям будет дана правовая оценка.