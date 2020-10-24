В BYSOL рассказали, в какой срок уволенным перечисляют компенсации и почему это занимает столько времени

Источник материала: Tut.by

Белорусы, потерявшие работу по причине своих политических взглядов, могут получить компенсацию из Фонда солидарности BYSOL (деньги в него жертвуют неравнодушные люди). Правда, в соцсетях можно встретить комментарии о том, что компенсации якобы идут слишком долго и из-за этого не все решаются уволиться. В BYSOL рассказали, сколько в среднем занимает процесс выплат и планируют ли его ускорить, а еще поделились цифрой: уволенным уже выплатили более 1 миллиона евро.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Срок перечисления компенсации уволившимся составляет до 21 дня (но чаще меньше, подчеркивают в фонде). В BYSOL комментируют, что это обусловлено процессом верификации и временем перевода.

— Нередко требуются уточнения по заявке, дополнительные документы и так далее. Очень многое зависит от того, насколько быстро отвечает нам человек и предоставляет эти дополнительные документы. А еще в 21 день закладываются любые сложности, связанные с финансовым механизмом выплат, — объясняют в фонде. — Еще один нюанс в том, что не все заполнившие заявку выполняют последний шаг — связаться с нами по ссылке в конце заявки. И из-за настроек безопасности пользователей мы не всегда можем связаться с ними сами, но ищем возможности выйти на связь в любом случае. Однако эти поиски могут замедлить выплату. Подводя итог: если заявка заполнена правильно и последний шаг сделан, то срок перечисления компенсации составляет до 21 дня.

Чтобы ускорить этот процесс, сейчас в фонде оптимизируют процессы и расширяют штат волонтеров.

Тем временем общая сумма выплат уволившимся и уволенным из-за политических взглядов на данный момент составляет 1 025 661 евро. Компенсации получили 623 человек и 10 стачкомов заводов. Всего в фонд поступило 1720 заявок, из них уже верифицировано 878.

Кто и как может обратиться за выплатой в Фонд солидарности

Чтобы обратиться за выплатой, нужно заполнить короткую форму . В ней некоторые личные и контактные данные, а также то, какая именно помощь нужна (финансовая, в поиске работы). Также уволенный человек должен записать видеообращение и рассказать о том, почему его уволили. Сооснователь проекта Фонда солидарности BYSOL, правозащитник и волонтер Андрей Стрижак объяснял , что, поскольку людей увольняют за убеждения, высказанные публично, они могут повторно публично их проговорить.

Выплата на одного уволенного составляет 1500 евро (примерно три средние зарплаты по стране). Помимо этого, Фонд солидарности также перечисляет собранные белорусами деньги стачкомам бастующих предприятий.

Платить подоходный налог с этой суммы не нужно. По закону каждый гражданин имеет право получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. Как рассказывала налоговый консультант Марина Григорчук, в этом году сумма дарения, не облагаемая налогом, составляет 7003 рубля. Однако нужно учитывать всю сумму, подаренную в течение года. Если с учетом других подарков (например, на праздники) она превысит 7003 рубля, то с суммы превышения нужно будет заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам 2020 года.