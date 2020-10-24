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СК сообщил о задержании причастных к блокированию дороги в Серебрянке. Под стражей два 17-летних парня
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет
О происшествии, которое произошло 13 октября мы уже
Со слов одного из находившихся в машине, когда они вернулись в автомобиль и начали движение, то услышали удар по кузову. Они остановились, чтобы выяснить, кто и зачем это сделал. С компанией завязалась словесная перепалка, а затем драка.
Прибывшие сотрудники милиции задержали 38-летнюю минчанку по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) УК РБ.
— В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены еще двое участников потасовки: 17-летние учащиеся минских колледжей, — сообщает пресс-служба СК. Несовершеннолетние также признаны подозреваемыми по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса.
Все подозреваемые взяты под стражу. Ведомство сообщает, что «во взаимодействии с сотрудниками милиции продолжается работа по установлению остальных участников блокирования дороги и потасовки».
Отпустить из-под стражи отказались
Как
Парня задержали 19 октября, в 7.30 утра, когда он вышел из дома на учебу. Его повезли на допрос в Ленинское РУВД. Допрос состоялся только в 16.00, о том, что происходило с подростком до этого времени, неизвестно, указывают правозащитники. После допроса его взяли под стражу.
Ходатайство близких Максима об избрании ему другой меры пресечения было отклонено. Известно, что у Максима Бабича есть проблемы со здоровьем — у него порок сердца.
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СК сообщил о задержании причастных к блокированию дороги в Серебрянке. Под стражей два 17-летних парня
Следственный комитет сообщил, что установил подозреваемых по инциденту с блокированием дороги, который произошел 13 октября на пересечении проспекта...
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