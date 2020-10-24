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БелАЭС получила разрешение на пуск первого блока
24.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало белорусской АЭС разрешение на пуск первого энергоблока, пишет БелТА со ссылкой на Департамент по ядерной и радиационной безопасности ведомства.
© Photo : БелАЭС
Госатомнадзор проверил готовность станции выполнить пуск, а также изучил данные экспертизы документов, в которых обосновывалась безопасность.
Прежде, чем будет выдана лицензия на ввод в эксплуатацию первого энергоблока, необходимо будет провести общественные слушания.
"Их цель — доведение до общественности информации о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям", — рассказали в ведомстве.
Прежде министр энергетики Владимир Каранкевич заявлял, что первый пуск планируется провести в ноябре, это значит, что начнется производство первых киловатт-часов с выдачей в энергосистему. Загрузка ядерного топлива в активную зону реактора уже завершена.
Ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года.
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Прежде, чем будет выдана лицензия на ввод в эксплуатацию первого энергоблока, пройдут общественные слушания.
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