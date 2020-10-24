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БелАЭС получила разрешение на пуск первого блока

24.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало белорусской АЭС разрешение на пуск первого энергоблока, пишет БелТА со ссылкой на Департамент по ядерной и радиационной безопасности ведомства. 

© Photo : БелАЭС
Минэнерго: первый энергоблок БелАЭС готов на 98%

Госатомнадзор проверил готовность станции выполнить пуск, а также изучил данные экспертизы документов, в которых обосновывалась безопасность.

Прежде, чем будет выдана лицензия на ввод в эксплуатацию первого энергоблока, необходимо будет провести общественные слушания.

"Их цель — доведение до общественности информации о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям", — рассказали в ведомстве.

Прежде министр энергетики Владимир Каранкевич заявлял, что первый пуск планируется провести в ноябре, это значит, что начнется производство первых киловатт-часов с выдачей в энергосистему. Загрузка ядерного топлива в активную зону реактора уже завершена.

Ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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Прежде, чем будет выдана лицензия на ввод в эксплуатацию первого энергоблока, пройдут общественные слушания.
 
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