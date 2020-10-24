|
Сленг пожарных: штаны с рукавами, медали за песок, бочка и сникерс
24.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сколькими способами можно расшифровать "МЧС"? Почему "пожарник" - это оскорбление, а "тушила" - комплимент? Кто и зачем прикидывается шлангом? Как правильно назвать пожарного женского пола, и почему ей придется иногда надевать мужские штаны?
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочая речь пожарных полна слов и выражений, которые невозможно понять со стороны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)