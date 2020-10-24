Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Сленг пожарных: штаны с рукавами, медали за песок, бочка и сникерс

Сколькими способами можно расшифровать "МЧС"? Почему "пожарник" - это оскорбление, а "тушила" - комплимент? Кто и зачем прикидывается шлангом? Как правильно назвать пожарного женского пола, и почему ей придется иногда надевать мужские штаны?

Слушайте подкасты РИА Новости .