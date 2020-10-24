Изменения в УК РБ: к чему готовиться бизнесу?

Ответственность: когда достаточно административной

Предусматривается декриминализация некоторых составов преступлений с административной преюдицией (речь об уголовной ответственности за совершение повторного деяния в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение).





В УК планируется исключить ст. 234 (незаконное распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования), ст. 257 (обман потребителей), ч. 1 ст. 271 (нарушение правил охраны недр) с сохранением уголовной ответственности за причинение ущерба в особо крупном размере, ст. 326 (нарушение правил радиационного конт­роля), ст. 386 (самовольное занятие земельного участка).





При этом, исключая данные составы из УК, планируется установить повышенную административную ответственность за повторное совершение таких деяний.





Составы нескольких статей предлагается перевести в разряд деяний, влекущих уголовную ответственность не в общем порядке, а по требованию потерпевшего. Это ст. 242 (уклонение от погашения кредиторской задолженности), ч. 1. ст. 246 (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) и ч. 1 ст. 321 (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).





Статья 222 (изготовление либо сбыт поддельных платежных средств) излагается в новой редакции – как незаконный оборот платежных средств и (или) инструментов. Если в действующей редакции УК она предусматривает ответственность за изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских платежных карточек, чековых книжек, чеков, иных платежных инструментов и средств платежа, денежных инструментов, не являющихся ценными бумагами, то в проекте – и за совершенное из корыстных побуждений незаконное распространение реквизитов подлинных банковских карт.





Статья 225 (невозвращение из-за границы валюты) излагается как невозвращение из-за границы денежных средств.





Корректируется ст. 226 (незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг). Речь будет вестись только о деяниях, повлекших причинение ущерба в особо крупном размере. Аналогичные изменения коснутся ст. 238 (ложная экономическая несостоятельность (банкротство)).





Статья 304 (нарушение правил пожарной безопасности) формулируется как нарушение требований пожарной безопасности.





Коррупционеров не освободят досрочно

Кроме того, изменения коснутся коррупционных преступлений (ст.ст. 430–433). Так, предлагается усилить ответственность за дачу взятки в особо крупном змере, повысить ответственность лиц, давших взятки при использовании должностного положения. Ужесточаются санкции и за получение незаконного вознаграждения человеком, который работает в государственных органах, не являясь при этом должностным лицом, – в виде штрафа помимо ограничения или лишения свободы.





Также запланированы изменения в ст. 881 (освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем) в части применения помилования в отношении осужденных.





Согласно новой редакции, чтобы решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности, кроме погашения ущерба или уплаты дохода, полученного преступным путем, лицу необходимо будет выплатить и уголовно-правовую компенсацию за экономические преступления, которая составит от 100 до 200% от суммы ущерба.





Одновременно все коррупционные преступления в новом проекте квалифицируются как тяжкие или особо тяжкие.





Корректируются и ст.ст. 90 (условно-досрочное освобождение от наказания) и 91 (замена неотбытой части наказания более мягким). К осужденным за коррупционные преступления бывшим и действующим сотрудникам госорганов УДО и замена наказания на более мягкое применяться не будут.





Меньше арестов, больше запретов

В УПК корректировке подвергается применение мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Обещан индивидуальный подход при их назначении с учетом личности подозреваемого или обвиняемого, их возраста и состояния здоровья, рода занятий, семейного и имущественного положения (ст.ст. 124–127).





Также предложена абсолютно новая для национального законодательства мера пресечения – запрет определенных действий как мера ограничительного характера, не связанная с заключением под стражу. Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. Среди них – нахождение в определенных местах и вблизи них, посещение определенных мероприятий или участие в них, пребывание с потерпевшим в одном жилом помещении, общение с определенными лицами, отправление и получение почтовой корреспонденции, использование средств связи и доступ в интернет, управление транспортом.





Предложения бизнеса

Со своей стороны деловое сообщество предлагает более широкий перечень статей УК, составы которых можно декриминализировать. В ответ на запрос Минэкономики юристы Минского столичного союза предпринимателей и работодателей в сентябре направили в ведомство предложения об исключении из кодекса двенадцати статей. Принятый в первом чтении законопроект касается только двух из них.





Так, предлагается перевести отдельные составы преступлений по ст. 215 (присвоение найденного имущества) в категорию дел частно-публичного обвинения, исключить из УК ст.ст 219 (уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности) и 223 (нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями), поскольку имеется административная ответственность за причинение имущественного ущерба (ст. 10.7 КоАП).





Кроме того, в бизнес-союзе считают возможным исключить ст. 225 (невозвращение из-за границы валюты). По мнению авторов письма, эта норма перестала быть актуальной: состав данного преступления не предполагает причинения какого-либо ущерба, есть лишь связь с нарушением установленной обязанности перечислять валюту в Беларусь.





«Предусмотренная в ст. 225 УК валюта в виде денег представляет собой собственность юридического лица или ИП, но никак не государства. Следовательно, и распоряжаться ею может лишь собственник, поэтому не представляется целесообразным устанавливать уголовную ответственность за неисполнение требования возврата валюты», –отметили в МССПиР.





Статью 233 (предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии) эксперты предлагают исключить на основании того, что за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии зарегистрированным юрлицом к ответственности привлекается только физлицо – руководитель организации.





Также, по мнению бизнес-союза, из УК можно исключить такие статьи, как 237 (незаконное получение кредита или субсидии), 239 (сокрытие экономической несостоятельности (банкротства)), 241 (препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам)), 242 (уклонение от погашения кредиторской задолженности), 250 (распространение ложной информации о товарах и услугах), 257 (обман потребителей) – учтено в законопроекте, и 273 (нарушение правил водопользования). По мнению экспертов, эти статьи на практике являются неработающими.



