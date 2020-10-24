В России появится новый штраф. Платить будут и белорусы-нарушители









ТАСС. Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов до 5500 рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам, – передает





Законопроект в первую очередь призван поддержать внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, отмечается в пояснительной записке. Введение системы free-flow (свободный поток) исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах в пунктах пропуска не будет шлагбаумов. В пояснительных материалах разработчики отмечают, что "система "свободный поток" по своей сути постоплатна, необходим эффективный и простой механизм, предотвращающий бесплатный проезд".





Согласно предлагаемым поправкам в КоАП России, невнесение платы за проезд повлечет для собственника легкового транспорта или для водителя машины, принадлежащей иностранному перевозчику, штраф в размере 2500 рублей. За неоплаченный проезд грузовика или автобуса штраф составит 5500 рублей.





Фиксировать нарушения будут "работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи", уточняется в законопроекте.





Если водитель или собственник оплатили проезд до истечения предусмотренного КоАП РФ срока исполнения постановления о наложении административного штрафа (60 дней - Прим.), они освобождаются от административной ответственности.