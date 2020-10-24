Источник материала: Tut.by

У Виталия Артиста вышел клип на песню «Теперь это мы» о том, как Беларусь изменилась за время протестов. В ролике снялась звезда вирусной «Шчучыншчыны» Елена Зуй-Войтеховская.

Экс-лидер группы «Без билета» Виталий Артист выпустил новый клип. В меланхоличном ролике появляются «Ева» Хаима Сутина, знаменитый мурал на «Площади перемен», Змей Змагарыч, пустые афиши Купаловского театра, откуда уволилась большая часть сотрудников, и даже прогноз погоды на TUT.BY!

— В этом видео мы попытались передать атмосферу воронки времени, что трансформировала нас всех, — объясняет идею клипа Виталий Артист.

Главные роли в нем исполнили бывшие актеры Купаловского театра Михаил Зуй и Елена Зуй-Войтеховская — авторы хита «Шчучыншчына» . Здесь вы увидите «восходящую звезду белорусской эстрады Елену ЖелудOk» совершенно в другом образе.

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