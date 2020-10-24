ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«"Тры чарапахі" против стаи волков». У Виталия Артиста вышел новый клип

24.10.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У Виталия Артиста вышел клип на песню «Теперь это мы» о том, как Беларусь изменилась за время протестов. В ролике снялась звезда вирусной «Шчучыншчыны» Елена Зуй-Войтеховская.

Экс-лидер группы «Без билета» Виталий Артист выпустил новый клип. В меланхоличном ролике появляются «Ева» Хаима Сутина, знаменитый мурал на «Площади перемен», Змей Змагарыч, пустые афиши Купаловского театра, откуда уволилась большая часть сотрудников, и даже прогноз погоды на TUT.BY!

— В этом видео мы попытались передать атмосферу воронки времени, что трансформировала нас всех, — объясняет идею клипа Виталий Артист.

Главные роли в нем исполнили бывшие актеры Купаловского театра Михаил Зуй и Елена Зуй-Войтеховская — авторы хита «Шчучыншчына». Здесь вы увидите «восходящую звезду белорусской эстрады Елену ЖелудOk» совершенно в другом образе.

Читайте также
Минские заведения готовят еду и напитки в БЧБ-раскраске. Узнали, не боятся ли они за свой бизнес
Как на самом деле зовут белорусских и российских звезд? Хитрый тест

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Виталия Артиста вышел клип на песню «Теперь это мы» о том, как Беларусь изменилась за время протестов. В ролике снялась звезда вирусной «Шчучыншчыны» Елена...
 
Новости дня
Новости разные
 
БелАЭС получила разрешение на пуск первого блока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика