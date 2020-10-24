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Только дизель и гибрид: Ford Mondeo в Европе окончательно лишился бензиновых модификаций

24.10.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ford объявили о прекращении продаж на европейском рынке Mondeo с бензиновым двигателем под капотом — теперь в семействе остались гибридные и дизельные версии.


Собственно, после перехода Евросоюза на новый стандарт измерения экономичности (WLTP) и модернизации Mondeo в начале прошлого года в модельной гамме осталась лишь одна бензиновая версия с 1,5-литровой турбо-«четверкой» EcoBoost (165 л.с.). При этом спрос на Mondeo Hybrid с 187-сильной установкой (бензиновый двигатель 2.0, электромотор и вариатор) на европейском рынке за первые семь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25%, и теперь на бензоэлектрический вариант приходится примерно треть всех продаж семейства.


Также ассортимент доступных двигателей для европейского Mondeo по-прежнему включает двухлитровый турбодизель EcoBlue, доступный в трех вариантах мощности (120, 150 и 190 л.с.), с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом». Тем временем на замену нынешнему семейству Mondeo компания готовит новую модель, которая, судя по шпионским снимкам, окажется приподнятым универсалом в духе модели Subaru Outback. Его премьера, если все пойдет по плану, состоится в конце 2021 года.

 
 
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В Ford объявили о прекращении продаж на европейском рынке Mondeo с бензиновым двигателем под капотом - теперь в семействе остались гибридные и дизельные версии.
 
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