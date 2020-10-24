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Только дизель и гибрид: Ford Mondeo в Европе окончательно лишился бензиновых модификаций
Источник материала: Tut.by
В Ford объявили о прекращении продаж на европейском рынке Mondeo с бензиновым двигателем под капотом — теперь в семействе остались гибридные и дизельные версии.
Собственно, после перехода Евросоюза на новый стандарт измерения экономичности (WLTP) и
Также ассортимент доступных двигателей для европейского Mondeo по-прежнему включает двухлитровый турбодизель EcoBlue, доступный в трех вариантах мощности (120, 150 и 190 л.с.), с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом». Тем временем на замену нынешнему семейству Mondeo компания готовит новую модель, которая, судя по
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В Ford объявили о прекращении продаж на европейском рынке Mondeo с бензиновым двигателем под капотом - теперь в семействе остались гибридные и дизельные версии.
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