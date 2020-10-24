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Белорусская компания Say Games вошла в десятку крупнейших мобильных издательств мира
24.10.2020 14:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусская геймдев-студия Say Games заняла 10-е место по числу установок среди мобильных паблишеров.
Об этом пишет
Sensor Tower учитывала уникальные установки за период с 1 июля по 30 сентября 2020 года. Не учитывались предустановленные приложения в Google Play, а также загрузки из сторонних Android-сторов.
Первая десятка издателей выглядит следующим образом:
Voodoo
ByteDance
AppLovin
Outfit7 Limited
Crazy Labs
Microsoft
InShort
Say Games
Say Games также вошла в первую десятку по скачиваниям в Google Play, а в в топ-10 App Store белорусам попасть не удалось.
В третьем квартале 2020 года самой популярной категорией стала «Игры». По сравнению с тем же периодом прошлого года в AppStore их доля снизилась на 4,7% (2,3 млрд установок), а в Google Play, наоборот, увеличилась на 36,4% (11,85 млрд).
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Белорусская геймдев-студия Say Games заняла 10-е место по числу установок среди мобильных паблишеров.
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