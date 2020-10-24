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Белорусская компания Say Games вошла в десятку крупнейших мобильных издательств мира

24.10.2020 14:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

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Белорусская геймдев-студия Say Games заняла 10-е место по числу установок среди мобильных паблишеров.

Об этом пишет app2top.ru со ссылкой на отчёт Sensor Tower за третий квартал 2020 года, сообщает dev.by.

Sensor Tower учитывала уникальные установки за период с 1 июля по 30 сентября 2020 года. Не учитывались предустановленные приложения в Google Play, а также загрузки из сторонних Android-сторов.

Первая десятка издателей выглядит следующим образом: 

Google

Facebook

 Voodoo

ByteDance

AppLovin

Outfit7 Limited

Crazy Labs

Microsoft

InShort

Say Games

Say Games также вошла в первую десятку по скачиваниям в Google Play, а в в топ-10 App Store белорусам попасть не удалось. 

В третьем квартале 2020 года самой популярной категорией стала «Игры». По сравнению с тем же периодом прошлого года в AppStore их доля снизилась на 4,7% (2,3 млрд установок), а в Google Play, наоборот, увеличилась на 36,4% (11,85 млрд). 

 
 
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Белорусская геймдев-студия Say Games заняла 10-е место по числу установок среди мобильных паблишеров.
 
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