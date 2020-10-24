Посольство США рекомендует своим гражданам запастись едой на 3 дня

Американское посольство напомнило своим соотечественникам, что 25 октября истекает срок, данный Светланой Тихановской на уход действующей власти.

В связи с такой ситуацией в стране посольство рекомендует своим гражданам не посещать места массовых мероприятий, следить за новостями и событиями, а также запостись всем необходимым для жизни: едой, водой, лекарствами и прочим на 3 дня.

Необходимо также иметь при себе всегда удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующий штамп о безвизовом въезде.

13 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с «Народным ультиматумом», который оставляет Александру Лукашенко 13 дней на уход в отставку.

Этот срок истекает 25 октября.