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Посольство США рекомендует своим гражданам запастись едой на 3 дня
Источник материала: БДГ
Американское посольство напомнило своим соотечественникам, что 25 октября истекает срок, данный Светланой Тихановской на уход действующей власти.
В связи с такой ситуацией в стране посольство рекомендует своим гражданам не посещать места массовых мероприятий, следить за новостями и событиями, а также запостись всем необходимым для жизни: едой, водой, лекарствами и прочим на 3 дня.
Необходимо также иметь при себе всегда удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующий штамп о безвизовом въезде.
13 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
Этот срок истекает 25 октября.
Кроме того, на предпоследнем совещании Лукашенко
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Американское посольство напомнило своим соотечественникам, что 25 октября истекает срок, данный Светланой Тихановской на уход действующей власти.
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