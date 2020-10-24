Звезда «Шчучыншчыны» снялась в новом клипе Виталия Артиста. Смотрим!

TUT.BY . Экс-лидер группы «Без билета» Виталий Артист выпустил новый клип. В меланхоличном ролике появляются «Ева» Хаима Сутина, знаменитый мурал на «Площади перемен», Змей Змагарыч, пустые афиши Купаловского театра, откуда уволилась большая часть сотрудников, пишет





— В этом видео мы попытались передать атмосферу воронки времени, что трансформировала нас всех, — объясняет идею клипа Виталий Артист.





Главные роли в нем исполнили бывший актер Купаловского театра Михаил Зуй и актриса Молодежного театра Елена Зуй-Войтеховская — это они авторы хита «Шчучыншчына». Здесь вы увидите «восходящую звезду белорусской эстрады Елену ЖелудOk» совершенно в другом образе.