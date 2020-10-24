Коммунальщики спилили высокое дерево, чтобы снять бчб-флаг

















«На выезде из Сморгони на высокой сосне вдоль шоссе висел бчб-флаг. Коммунальные „платформы“ на такую высоту не могут подняться. Вызвали пожарную машину, но и спасатели не смогли дотянуться — немного не хватило лестницы. В итоге, чтобы выполнить приказ, полностью спилили большое дерево…», — рассказал местный активист Юрий Кутузов.



