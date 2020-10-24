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Коммунальщики спилили высокое дерево, чтобы снять бчб-флаг

24.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сморгони (Гродненская область) коммунальщики не смогли снять бело-красно-белый флаг с высокого дерева, в результате его спилили, сообщает «Радио Свобода».





«На выезде из Сморгони на высокой сосне вдоль шоссе висел бчб-флаг. Коммунальные „платформы“ на такую высоту не могут подняться. Вызвали пожарную машину, но и спасатели не смогли дотянуться — немного не хватило лестницы. В итоге, чтобы выполнить приказ, полностью спилили большое дерево…», — рассказал местный активист Юрий Кутузов.
 
 
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В Сморгони (Гродненская область) коммунальщики не смогли снять бело-красно-белый флаг с высокого дерева, в результате его спилили, сообщает «Радио Свобода».
 
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