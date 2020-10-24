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Задержаны мотоциклисты, устроившие потасовку с милицией возле ТЦ «Европа»

24.10.2020 15:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

19 сентября на парковке ТЦ «Европа» произошла потасовка с участием мотоциклистов и сотрудников милиции (они были в штатском). Пресс-служба МВД Беларуси сообщила сегодня, что четверо байкеров задержаны. 

Личности мотоциклистов установили сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД в результате оперативной работы в чатах Telegram-каналов. В ту субботу на парковке «Европы» оперативники задержали 35-летнего участника одного из виртуальных сообществ. В это время к машине сотрудников (в ней уже находился мужчина) подбежали люди в мотошлемах и балаклавах. Началась потасовка.

В итоге компания мотоциклистов повредила служебное авто и применила насилие в отношении милиционера. Задержанному удалось скрыться, однако его остановили на следующий день на границе с Россией и составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Наиболее активных нападавших удалось установить в октябре. Ими оказались ранее не судимые минчане: 48-летний индивидуальный предприниматель, 31-летний специалист по продажам, 38-летний безработный и 22-летний парикмахер, судимый за подделку документов.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.

 
 
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19 сентября на парковке ТЦ «Европа» произошла потасовка с участием мотоциклистов и сотрудников милиции (они были в штатском). Пресс-служба МВД Беларуси сообщила...
 
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