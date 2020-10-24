Девушки снова вышли на субботний марш. Несколько человек задержаны

Источник материала: Onliner Около 14:00 в районе улицы Змитрока Бядули в Минске были задержаны несколько девушек. Они шли по тротуару с бело-красно-белыми зонтами. К ним подошли силовики в масках и провели в серый микроавтобус. Тем временем неподалеку, в сквере Симона Боливара, собрались несколько десятков девушек. Вероятно, здесь должна пройти традиционная субботняя акция, которая (как и все предыдущие) не санкционирована местными властями.

Момент задержания попал на видео.













Дождь и страх заработать административный протокол по самой популярной у белорусов статье КоАП 23.34 оказались не помехой очередному женскому маршу. Постояв немного в парке, девушки выдвинулись в сторону проспекта Независимости. В шествии принимают участие около сотни человек. Эти женщины разных возрастов. Кто-то идет с букетами осенних листьев, кто-то с цветами, плакатами. Время от времени участницы марша скандируют «Верым! Можам! Пераможам!» и другие лозунги.





Мирное шествие продолжилось по проспекту Независимости: дойдя до площади Победы, девушки повернули в сторону площади Якуба Коласа. Участниц акции стало заметно больше. Колонну сопровождают бусы с силовиками.

Водители не переставая сигналят, поддерживая участниц шествия. В районе площади Победы ГАИ остановила BMW X5, машина была с флажками и наклейкой на капоте.