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Девушки снова вышли на субботний марш. Несколько человек задержаны

24.10.2020 15:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Около 14:00 в районе улицы Змитрока Бядули в Минске были задержаны несколько девушек. Они шли по тротуару с бело-красно-белыми зонтами. К ним подошли силовики в масках и провели в серый микроавтобус. Тем временем неподалеку, в сквере Симона Боливара, собрались несколько десятков девушек. Вероятно, здесь должна пройти традиционная субботняя акция, которая (как и все предыдущие) не санкционирована местными властями.

Момент задержания попал на видео.

Девушки снова вышли на субботний марш. Несколько человек задержаны
Девушки снова вышли на субботний марш. Несколько человек задержаны
Девушки снова вышли на субботний марш. Несколько человек задержаны

Дождь и страх заработать административный протокол по самой популярной у белорусов статье КоАП 23.34 оказались не помехой очередному женскому маршу. Постояв немного в парке, девушки выдвинулись в сторону проспекта Независимости. В шествии принимают участие около сотни человек. Эти женщины разных возрастов. Кто-то идет с букетами осенних листьев, кто-то с цветами, плакатами. Время от времени участницы марша скандируют «Верым! Можам! Пераможам!» и другие лозунги.

Девушки снова вышли на субботний марш. Несколько человек задержаны

Мирное шествие продолжилось по проспекту Независимости: дойдя до площади Победы, девушки повернули в сторону площади Якуба Коласа. Участниц акции стало заметно больше. Колонну сопровождают бусы с силовиками.

Водители не переставая сигналят, поддерживая участниц шествия. В районе площади Победы ГАИ остановила BMW X5, машина была с флажками и наклейкой на капоте.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 14:00 в районе улицы Змитрока Бядули в Минске были задержаны несколько девушек. Они шли по тротуару с бело-красно-белыми зонтами. К ним подошли силовики в масках...
 
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