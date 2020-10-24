Представлен обновленный мотоцикл BMW R 1250 RT

Источник материала: Tut.by

Компания BMW обнародовала подробности об обновленном туристическом мотоцикле R 1250 RT, который получил множество изменений в техническую часть и расширенный список стандартного оборудования.





Байк оснащается 1254-кубовым двухцилиндровым «оппозитником» с жидкостным охлаждением и системой изменения высоты подъема впускных клапанов (ShiftCam), который развивает 136 л.с. и 143 Нм крутящего момента и соответствует новым экологическим нормативам Евро-5. Появился новый ездовой режим Eco, помогающий экономить топливо.





В качестве опции для R 1250 RT доступен пакет Pro с расширенным списком режимов езды, настраиваемым вручную пользовательским режимом и возможностью настройки интенсивности торможения двигателем (MSR). Мотоцикл получил измененный передний обтекатель и новую светодиодную фару в базовой комплектации с дополнительными функциями подсветки внутренней обочины поворота в качестве опции. Кроме того, в «базе» R 1250 RT располагает приборной панелью с 10,25-дюймовым TFT-экраном и встроенной навигацией.





В списке опций — новая аудиосистема, активный круиз-контроль, электронная подвеска с автоматической подстройкой под загрузку мотоцикла и помощник старта в гору, а также новые варианты расцветки.





Стоимость обновленного R 1250 RT и дата начала продаж пока не называются.