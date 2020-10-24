Фонд взаимопомощи BY_Help выплатил 2,9 миллиона рублей

Фонд белорусской взаимопомощи BY_Help выплатил 2,9 миллиона рублей пострадавшим от действий властей.





По информации BY_Help, всего за помощью обратилось около 7000 человек, 2200 из них уже получили помощь. Остальные случаи проверяют.

Помощь выплачивается на компенсацию штрафов, работу адвокатов, пособия на время поиска новой работы, ремонт разбитых силовиками авто и т.д.