МЧС выдало разрешение на энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС

Белорусской АЭС выдано разрешение на выполнение этапной программы энергетического пуска первого энергоблока, сообщает департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор).





«23 октября коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям принято положительное решение о внесении изменений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока № 1», — говорится в сообщении.

Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.

В соответствии с нормативными документами ввод в эксплуатацию блока АЭС разделяется на этапы: предпусковые наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация.

Госатомнадзор обращает внимание, что перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в соответствии с законодательством будут проведены общественные слушания, целью которых является доведение до общественности информации о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.