ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС выдало разрешение на энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС

24.10.2020 15:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусской АЭС выдано разрешение на выполнение этапной программы энергетического пуска первого энергоблока, сообщает департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор).

МЧС выдало разрешение на энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС

«23 октября коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям принято положительное решение о внесении изменений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока № 1», — говорится в сообщении.

Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.

В соответствии с нормативными документами ввод в эксплуатацию блока АЭС разделяется на этапы: предпусковые наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация.

Госатомнадзор обращает внимание, что перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в соответствии с законодательством будут проведены общественные слушания, целью которых является доведение до общественности информации о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

11 октября в активной зоне реактора первого энергоблока началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция, блок вывели на минимально контролируемый уровень мощности. Энергетический пуск первого энергоблока, при котором он начнет по нарастающей выдавать в сеть электричество, запланирован 7 ноября. Ввести блок в эксплуатацию, при котором он заработает на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году с выходом на полную мощность в 2022-м.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусской АЭС выдано разрешение на выполнение этапной программы энергетического пуска первого энергоблока, сообщает департамент по ядерной и радиационной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская компания Say Games вошла в десятку крупнейших мобильных издательств мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика