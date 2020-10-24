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"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле
24.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Чем опасно большое количество углеводов в рационе? Сахар вызывает привыкание? Считать калории больше не имеет смысла? И чем мы на самом деле думаем, если в кишечнике нервных клеток больше, чем в головном мозге? Категоричный взгляд врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова.
02:00 — что такое правильное питание и существует ли оно вообще?
06:55 — правила питания для здоровых людей без ожирения;
09:00 — есть или не есть углеводы?
10:30 — атеросклеротические бляшки и гипогликемия: почему углеводы стоит ограничить;
15:00 — что еще кроме сахара?
16:00 — "работаем на унитаз": почему не вся пища усваивается, и как это понять;
19:00 — сколько в итоге есть белков, жиров и углеводов;
21:10 — теория калорийности не работает?
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