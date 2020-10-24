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"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле

24.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле

Чем опасно большое количество углеводов в рационе? Сахар вызывает привыкание? Считать калории больше не имеет смысла? И чем мы на самом деле думаем, если в кишечнике нервных клеток больше, чем в головном мозге? Категоричный взгляд врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова.

02:00 — что такое правильное питание и существует ли оно вообще?

06:55 — правила питания для здоровых людей без ожирения;

09:00 — есть или не есть углеводы?

10:30 — атеросклеротические бляшки и гипогликемия: почему углеводы стоит ограничить;

15:00 — что еще кроме сахара?

16:00 — "работаем на унитаз": почему не вся пища усваивается, и как это понять;

19:00 — сколько в итоге есть белков, жиров и углеводов;

21:10 — теория калорийности не работает?

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Пережевывать по десять раз морковь с капустой и навсегда запретить себе торты и эклеры. Существует ли в диетологии универсальное "правильное питание"? Как...
 
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