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В Жодино задержан экс-директор телеканала «Сфера»

24.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эльшада Акберова обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

В Жодино 23 октября задержали бывшего директора местного телеканала «Сфера» Эльшада Акберова. По предварительной информации, журналиста обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий согласно ст. 23.34 КоАП.

Напомним, вещание жодинского телеканала «Сфера» было прекращено за показ в эфире актов насилия со стороны силовиков по отношению к участникам мирных акций протеста, которые происходили в Минске после президентских выборов. Трансляция альтернативного государственному видения того, что происходит в Беларуси, послужило поводом для закрытия канала и отстранения его директора Эльшада Акберова от должности.
 
Теги: Минск
 
 
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Эльшада Акберова обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
 
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