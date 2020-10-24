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Евгений Цуркин: еще в июле нам сказали, что мы должны заниматься спортом, никуда не лезть и не открывать свои рты
Источник материала: Партизан
Белорусский пловец, супруг Александры Герасимени Евгений Цуркин объяснил молчание спортсменов по поводу ситуации в стране.
- Давайте немного о вашей позиции по событиям в стране. Вы не подписали письмо с требованиями к власти и долгое время хранили молчание. Почему?
- Я действующий спортсмен национальной команды. И нам было дано четкое указание о том, как себя вести, иначе можем лишиться всего в одну секунду, давая оценки ситуации в стране. Поэтому большинство спортсменов молчат. До какого-то времени молчал и я. Но, как говорится, молчанием проблему не скроешь, поэтому сейчас я с вами и общаюсь.
- Кто именно просил пловцов и вас лично не высказываться?
- Конкретно со мной никто не беседовал. Но еще до выборов, в конце июля, у нас проходил Кубок страны, который посещал министр спорта. Там он донес до руководства федерации определенную политику.
Говорилось о том, что мы должны заниматься спортом, никуда не лезть и не открывать свои рты. Эту информацию впоследствии довели и до нас. Отсюда и последовало наше молчание, — цитирует Цуркина
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Евгений Цуркин: еще в июле нам сказали, что мы должны заниматься спортом, никуда не лезть и не открывать свои рты
Белорусский пловец, супруг Александры Герасимени Евгений Цуркин объяснил молчание спортсменов по поводу ситуации в стране.
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