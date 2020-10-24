Киевский суд обязал белорусскую компанию оплатить поставку арматуры для Белорусской АЭС из Украины

По итогам рассмотрения двух «долговых» дел деньги будут взысканы в пользу украинского поставщика — частной компании «Киевское центральное конструкторское бюро арматуры».





Кроме того, белорусская компания должна возместить судебные издержки — более 167 тысяч гривен (15,2 тысячи белорусских рублей в эквиваленте).





После того, как первый случай был открыт в январе, белорусская компания начала рассчитываться с украинским поставщиком, и суд приостановил дело. Первое дело было возбуждено в связи с неисполнением обязательств по контракту, заключенному в декабре 2018 года.





В июле 2020 года расчеты прекратились, и суд возбудил еще два дела о взыскании долга по другому контракту, подписанному в феврале 2018 года. Как и предыдущий, он предусматривал оплату услуг в течение 175 дней с момента отгрузки.





Продукция была доставлена ​​в Беларусь в апреле 2019 года, и ЭнергоСпецАрматура должна была оплатить ее до середины октября того же года.





По договору платили в рублях. Белорусская компания может обжаловать решение суда в течение 20 дней. В случае отклонения апелляции решение вступит в силу 9 ноября.





Напомним, недавно стало известно о том, что государство не рассчиталась со многими подрядчиками, которые трудятся на возведении БелАЭС. Это поставило некоторые компании на грань банкротства. А также вывело строительную отрасль, как вид экономической деятельности, на лидирующие позиции по концентрации убытков.