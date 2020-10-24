ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киевский суд обязал белорусскую компанию оплатить поставку арматуры для Белорусской АЭС из Украины

24.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с белорусского ООО «ЭнергоСпецАрматура» более 1 миллиона белорусских рублей задолженности за поставку в 2019 году арматуры для строительства Белорусской АЭС, сообщает «Радыё Cвабода».

По итогам рассмотрения двух «долговых» дел деньги будут взысканы в пользу украинского поставщика — частной компании «Киевское центральное конструкторское бюро арматуры».

Кроме того, белорусская компания должна возместить судебные издержки — более 167 тысяч гривен (15,2 тысячи белорусских рублей в эквиваленте).

После того, как первый случай был открыт в январе, белорусская компания начала рассчитываться с украинским поставщиком, и суд приостановил дело. Первое дело было возбуждено в связи с неисполнением обязательств по контракту, заключенному в декабре 2018 года.

В июле 2020 года расчеты прекратились, и суд возбудил еще два дела о взыскании долга по другому контракту, подписанному в феврале 2018 года. Как и предыдущий, он предусматривал оплату услуг в течение 175 дней с момента отгрузки.

Продукция была доставлена ​​в Беларусь в апреле 2019 года, и ЭнергоСпецАрматура должна была оплатить ее до середины октября того же года.

По договору платили в рублях. Белорусская компания может обжаловать решение суда в течение 20 дней. В случае отклонения апелляции решение вступит в силу 9 ноября.

Напомним, недавно стало известно о том, что государство не рассчиталась со многими подрядчиками, которые трудятся на возведении БелАЭС. Это поставило некоторые компании на грань банкротства. А также вывело строительную отрасль, как вид экономической деятельности, на лидирующие позиции по концентрации убытков.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с белорусского ООО «ЭнергоСпецАрматура» более 1 миллиона белорусских рублей задолженности за поставку в 2019 году...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский стартап оценили в несколько миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика