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Белорусский стартап оценили в несколько миллионов долларов

24.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский стартап Zodier оценен в несколько миллионов долларов. Это сервис знакомств через чат-бот в мессенджерах. Проектом занимается резидент ПВТ ООО «Нойрикс» (зарегистрировано около года назад).



Как пояснил Office Life один из основателей — Матвей Грамович, команде удалось «поднять» два раунда инвестиций.

Изначально была задумка сделать сервис для проверки совместимости людей. Алгоритм должен был работать на базе астрологии. Чтобы протестировать идею, был создан чат-бот в Telegram.

Когда потестировали, поняли, что совместимость вообще не главное. Главное, что это работает в чат-ботах. Стоимость установки дешевле, чем в приложении. Высокий показатель возвратов и низкий — оттока.
После этого началась серьезная работа в различных мессенджерах. За короткое время удалось набрать 10 тыс. пользователей. За год получилось около 100 тыс. В основном это пользователи из Беларуси, России, Украины. В ближайших планах расширять базу в Индонезии, где эта тема также хорошо пошла. Основатели проекта намерены выйти также на рынок США и других стран. В целом рынок оценивается в $9 млрд.

Команда видит большой потенциал именно в чат-ботах и намерена запустить сервис изучения английского языка Lingvo Ninja.
 
Теги: знакомства
 
 
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Белорусский стартап Zodier оценен в несколько миллионов долларов. Это сервис знакомств через чат-бот в мессенджерах. Проектом занимается резидент ПВТ ООО «Нойрикс»...
 
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