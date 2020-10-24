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Белорусский стартап оценили в несколько миллионов долларов
Источник материала: Партизан
Белорусский стартап Zodier оценен в несколько миллионов долларов. Это сервис знакомств через чат-бот в мессенджерах. Проектом занимается резидент ПВТ ООО «Нойрикс» (зарегистрировано около года назад).
Как пояснил
Изначально была задумка сделать сервис для проверки совместимости людей. Алгоритм должен был работать на базе астрологии. Чтобы протестировать идею, был создан чат-бот в Telegram.
Когда потестировали, поняли, что совместимость вообще не главное. Главное, что это работает в чат-ботах. Стоимость установки дешевле, чем в приложении. Высокий показатель возвратов и низкий — оттока.
После этого началась серьезная работа в различных мессенджерах. За короткое время удалось набрать 10 тыс. пользователей. За год получилось около 100 тыс. В основном это пользователи из Беларуси, России, Украины. В ближайших планах расширять базу в Индонезии, где эта тема также хорошо пошла. Основатели проекта намерены выйти также на рынок США и других стран. В целом рынок оценивается в $9 млрд.
Команда видит большой потенциал именно в чат-ботах и намерена запустить сервис изучения английского языка Lingvo Ninja.
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Белорусский стартап Zodier оценен в несколько миллионов долларов. Это сервис знакомств через чат-бот в мессенджерах. Проектом занимается резидент ПВТ ООО «Нойрикс»...
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