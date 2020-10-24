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Пьяный водитель Saab пытался скрыться от ГАИ. Пришлось стрелять по колесам

24.10.2020 15:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня рано утром (в районе пяти часов) в Бобруйске водитель Saab не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке и пытался скрыться. Все закончилось погоней со стрельбой и задержанием, пишет пресс-секретарь МВД. 

Во время преследования скорость Saab превышала 160 км/ч, водитель игнорировал запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу безопасности людей, говорится в заявлении ГАИ.

На 307-м километре автодороги Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (Стародорожский район) инспекторы несколько раз выстрелили по колесам автомобиля и пробили заднее колесо, в результате чего машину удалось остановить. За рулем в состоянии алкогольного опьянения (2,4 промилле) находился 35-летний житель Бобруйска. Мужчину задержали и составили на него несколько протоколов.

Нарушитель более 25 раз привлекался к административной ответственности, в том числе трижды за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ранее задержанный судим за угон и причинение телесного повреждения по неосторожности.

 
 
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Сегодня рано утром (в районе пяти часов) в Бобруйске водитель Saab не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке и пытался скрыться. Все закончилось погоней...
 
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