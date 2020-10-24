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В Бобруйске гаишники стреляли по колесам, чтобы остановить пьяного нарушителя

24.10.2020 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу, 24 октября, в Бобруйске водитель Saab не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке и пытался скрыться. Во время преследования милиционеры применили оружие, чтобы остановить нарушителя. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

Все произошло около 5 часов на улице Крылова в Бобруйске. Водитель автомобиля Saab не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться. Во время преследования скорость иномарки превышала 160 км/ч, водитель игнорировал запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу безопасности людей, информирует силовое ведомство.

Видео: пресс-служба МВД

На 307 км автодороги Р43 «Кричев-Бобруйск-Ивацевичи» (Стародорожский район) инспекторы несколько раз выстрелили по колесам автомобиля и пробили заднее колесо, в результате чего машину удалось остановить.

— За рулем Saab в состоянии алкогольного опьянения (2,4 промилле) находился 35-летний житель Бобруйска. Мужчину задержали и составили на него несколько протоколов, — рассказали в пресс-службе МВД.

Сообщается также. что мужчина ранее более 25 раз привлекался к административной ответственности, в том числе трижды за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также был судим за угон и причинение телесного повреждения по неосторожности.

 
 
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Водитель автомобиля Saab не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться. Во время преследования скорость иномарки превышала 160 км/ч,...
 
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