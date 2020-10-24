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На четверых минчан завели уголовное дело за потасовку с милицией возле ТЦ «Европа»

24.10.2020 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации пресс-службы МВД, мужчины «устроили потасовку» с милицией, когда пытались освободить задерживаемого протестующего.

На четверых минчан завели уголовное дело за потасовку с милицией возле ТЦ «Европа»

Инцидент произошел 19 сентября, когда оперативники попытались задержать 35-летнего протестующего. К милицейской машине, в которой он уже находился, подбежали люди в мотошлемах и балаклавах и устроили потасовку. В итоге компания байкеров повредила служебное авто и применила насилие в отношении милиционера. В итоге задержанному удалось скрыться.

Наиболее активных нападавших удалось установить в октябре. Ими оказались 48-летний индивидуальный предприниматель, 31-летний специалист по продажам, 38-летний безработный и 22-летний парикмахер.

Следователи возбудили уголовные дела.

 
 
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По информации пресс-службы МВД, мужчины «устроили потасовку» с милицией, когда пытались освободить задерживаемого протестующего.
 
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