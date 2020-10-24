На четверых минчан завели уголовное дело за потасовку с милицией возле ТЦ «Европа»

По информации пресс-службы МВД, мужчины «устроили потасовку» с милицией, когда пытались освободить задерживаемого протестующего.





Инцидент произошел 19 сентября, когда оперативники попытались задержать 35-летнего протестующего. К милицейской машине, в которой он уже находился, подбежали люди в мотошлемах и балаклавах и устроили потасовку. В итоге компания байкеров повредила служебное авто и применила насилие в отношении милиционера. В итоге задержанному удалось скрыться.

Наиболее активных нападавших удалось установить в октябре. Ими оказались 48-летний индивидуальный предприниматель, 31-летний специалист по продажам, 38-летний безработный и 22-летний парикмахер.

Следователи возбудили уголовные дела.