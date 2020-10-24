|
На четверых минчан завели уголовное дело за потасовку с милицией возле ТЦ «Европа»
Источник материала: Навiны
По информации пресс-службы МВД, мужчины «устроили потасовку» с милицией, когда пытались освободить задерживаемого протестующего.
Инцидент произошел 19 сентября, когда оперативники попытались задержать 35-летнего протестующего. К милицейской машине, в которой он уже находился, подбежали люди в мотошлемах и балаклавах и устроили потасовку. В итоге компания байкеров повредила служебное авто и применила насилие в отношении милиционера. В итоге задержанному удалось скрыться.
Наиболее активных нападавших удалось установить в октябре. Ими оказались 48-летний индивидуальный предприниматель, 31-летний специалист по продажам, 38-летний безработный и 22-летний парикмахер.
Следователи возбудили уголовные дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации пресс-службы МВД, мужчины «устроили потасовку» с милицией, когда пытались освободить задерживаемого протестующего.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)