Женский марш профессий проходит в Минске

Ставшая традиционной субботняя женская акция протеста проходит 24 октября в Минске. На этот раз инициаторы анонсировали ее как «гордый женский марш профессий». Он стартовал от сквера Симона Боливара.





Незадолго до начала марша, которое было заявлено в 14:00, вдоль улиц, прилегающих к скверу, группами по несколько человек начали прогуливаться женщины с красно-белыми зонтами. При этом в сквер практически никто не заходил. Начиная с 14:00 в сквер начали стекаться участницы марша, количество которых постепенно возрастало.

Примерно в 14:20 около 150 участниц марша выдвинулись колонной по улице Захарова в сторону проспекта Независимости. У них в руках цветы, шарики, у некоторых бело-красно-белые ленты и зонты таких же цветов. В колонне люди всех возрастов — от совсем юных девушек до бабушек.

Некоторые идут с плакатами, указывающими на их профессию, например «фармацевт», «певица» и другие. Также в руках женщин плакаты «Отстоим нашу независимость», «Построим белорусский мир». По пути следования участницы марша скандируют лозунги «Жыве Беларусь», «Забастовка», «Далучайся», «Верым, можам, пераможам», «Свободу».

К 14:30 колонна, в которой было уже более 200 человек, дошла до обелиска на площади Победы и двинулась по тротуару в сторону площади Якуба Коласа. Проезжающие мимо автомобилисты приветственно сигналят.

На прилегающих к скверу улицах находится много микроавтобусов силовиков. Один из них сопровождает колонну.