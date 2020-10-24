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В Минске прошел традиционный субботний женский марш
24.10.2020 16:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
tut.by
Несколько сотен представительниц прекрасного пола прошли колонной по проспекту Независимости.
Все время колону женщин сопровождали бусики с силовиками. Не обошлось без задержаний – в самом начале марша были схвачены несколько гуляющих с БЧБ-зонтами девушек. Также в своем стиле силовики охотились на отставших участниц марша.
Женский марш завершился примерно к 16.00 в районе ЦУМа.
Акции прошли и в других городах страны.
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Несколько сотен представительниц прекрасного пола прошли колонной по проспекту Независимости.
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