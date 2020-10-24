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В Минске прошел традиционный субботний женский марш

24.10.2020 16:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

tut.by

Несколько сотен представительниц прекрасного пола прошли колонной по проспекту Независимости.

Все время колону женщин сопровождали бусики с силовиками. Не обошлось без задержаний – в самом начале марша были схвачены несколько гуляющих с БЧБ-зонтами девушек. Также в своем стиле силовики охотились на отставших участниц марша.

Женский марш завершился примерно к 16.00 в районе ЦУМа.

Акции  прошли и в других городах страны.

 
 
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Несколько сотен представительниц прекрасного пола прошли колонной по проспекту Независимости.
 
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