В Минске прошел традиционный субботний женский марш

Источник материала: Ежедневник

tut.by

Несколько сотен представительниц прекрасного пола прошли колонной по проспекту Независимости.

Все время колону женщин сопровождали бусики с силовиками. Не обошлось без задержаний – в самом начале марша были схвачены несколько гуляющих с БЧБ-зонтами девушек. Также в своем стиле силовики охотились на отставших участниц марша.

Женский марш завершился примерно к 16.00 в районе ЦУМа.

Акции прошли и в других городах страны.