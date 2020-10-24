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Посольство США в Минске рекомендует согражданам покинуть страну

24.10.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Посольство США в Минске в субботу, 24 октября, порекомендовало согражданам избегать массовых акций в Беларуси в свете "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила действующему президенту страны Александру Лукашенко.

Составители ультиматума в случае невыполнения их требований не исключили забастовок и блокирования дорог. Органы безопасности и протестующие в этой ситуации могут прибегнуть к силе во время массовых акций, говорится в сообщении посольства, передает DW.

Дипломатическое ведомство рекомендует гражданам Соединенных Штатов запастись продовольствием, питьевой водой, лекарствами, наличными деньгами и иными предметами первой необходимости минимум на три дня, а также рассмотреть возможность покинуть Беларусь, в том числе наземным транспортом или на самолете.

Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. Его срок истекает 25 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство США в Минске в субботу, 24 октября, порекомендовало согражданам избегать массовых акций в Беларуси в свете "народного ультиматума", который один из...
 
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