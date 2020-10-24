СК Беларуси: Задержаны трое подозреваемых в блокировке дороги в Минске

Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси сообщил, что задержаны и находятся под стражей трое подозреваемых, которые 13 октября на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова блокировали движение.

«Установлены подозреваемые в грубом нарушении общественного порядка в Минске… Троим участникам предъявлены обвинения по ч.1 ст.342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

В числе задержанных двое 17-летних подростка. Речь идет о случае, когда между блокировщиками дороги и водителем и пассажиром автомобиля произошла драка.

«По данным следствия, 13 октября текущего года около 22 часов группа людей заблокировала движение автотранспорта на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова в Минске. У водителя и пассажира проезжавшего мимо автомобиля начался словесный конфликт с протестующими, переросший в драку», - информирует СК.

Сразу после этого происшествия была задержана 38-летняя участница блокировки движения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.