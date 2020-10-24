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Протест под зонтами: Женский марш прошел в Минске

24.10.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске прошел женский марш, который проходит каждую субботу на протяжении нескольких недель. По данным СМИ, на улицы вышло до пяти тысяч человек.

Протест под зонтами: Женский марш прошел в Минске
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В Минске проходит очередной Женский марш. Несмотря на то, что в социальных сетях накануне он не был анонсирован, женщины по традиции вышли на улицы в субботу. 
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Колонна, в которой насчитывается несколько сотен протестующих, движется по центральным улицам столицы. Участницы марша держат в руках плакаты и скандируют "Забастовка!", "Далучайся!" и другие лозунги.

Силовики, судя по всему, не дремлют:


Сообщается о задержании двух участниц марша.



По улице Захарова проходит женский марш.


Из окон МГЛУ участниц марша приветствуют флагами:


За день до окончания ультиматума Светлана Тихановская обратилась со словами поддержки к религиозным сообществам страны и их лидерам. Она перечислила священнослужителей и иерархов, подвернувшихся прессингу со стороны властей.

— Я благодарю вас за вашу солидарность с народом, который хочет остановить насилие, освободить узников совести и добиться честных выборов. Поддержка Церквей сейчас важна как никогда. Настоящая демократия уважает веру и голос каждого. Пусть же этот голос и впредь не умолкает, а звучит всё более отчетливо — и будет услышан, — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

В поддержку бастующих выступили медики:




«Мы против существования параллельной реальности в телевизоре». Обращение записали работники отрасли связи:
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел женский марш, который проходит каждую субботу на протяжении нескольких недель. По данным СМИ, на улицы вышло до пяти тысяч человек.
 
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