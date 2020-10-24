Протест под зонтами: Женский марш прошел в Минске

В Минске проходит очередной Женский марш. Несмотря на то, что в социальных сетях накануне он не был анонсирован, женщины по традиции вышли на улицы в субботу.

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Колонна, в которой насчитывается несколько сотен протестующих, движется по центральным улицам столицы. Участницы марша держат в руках плакаты и скандируют "Забастовка!", "Далучайся!" и другие лозунги.