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Протест под зонтами: Женский марш прошел в Минске
Источник материала: Партизан
В Минске прошел женский марш, который проходит каждую субботу на протяжении нескольких недель. По данным СМИ, на улицы вышло до пяти тысяч человек.
В Минске проходит очередной Женский марш. Несмотря на то, что в социальных сетях накануне он не был анонсирован, женщины по традиции вышли на улицы в субботу.
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Колонна, в которой насчитывается несколько сотен протестующих, движется по центральным улицам столицы. Участницы марша держат в руках плакаты и скандируют "Забастовка!", "Далучайся!" и другие лозунги.
Силовики, судя по всему, не дремлют:
Сообщается о задержании двух участниц марша.
В поддержку бастующих выступили медики:
По улице Захарова проходит женский марш.
Из окон МГЛУ участниц марша приветствуют флагами:
За день до окончания ультиматума Светлана Тихановская обратилась со словами поддержки к религиозным сообществам страны и их лидерам. Она перечислила священнослужителей и иерархов, подвернувшихся прессингу со стороны властей.
— Я благодарю вас за вашу солидарность с народом, который хочет остановить насилие, освободить узников совести и добиться честных выборов. Поддержка Церквей сейчас важна как никогда. Настоящая демократия уважает веру и голос каждого. Пусть же этот голос и впредь не умолкает, а звучит всё более отчетливо — и будет услышан, — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.
«Мы против существования параллельной реальности в телевизоре». Обращение записали работники отрасли связи:
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В Минске прошел женский марш, который проходит каждую субботу на протяжении нескольких недель. По данным СМИ, на улицы вышло до пяти тысяч человек.
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