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Семеро омоновцев задерживали двух женщин с БЧБ-зонтами
Источник материала: Партизан
Семеро омоновцев задерживали двух женщин с бело-красно-белыми зонтами. Инцидент произошёл на пересечении улицы Змитрока Бядули и Броневого переулка.
Момент задержания / Онлайнер
Видео задержания в своём Телеграм-канале опубликовал портал Онлайнер. На нём видно, как к двум женщинам подходят силовики в чёрной форме и провожают их в служебный микроавтобус серого цвета.
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Семеро омоновцев задерживали двух женщин с бело-красно-белыми зонтами. Инцидент произошёл на пересечении улицы Змитрока Бядули и Броневого переулка.
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