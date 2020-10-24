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Семеро омоновцев задерживали двух женщин с БЧБ-зонтами

24.10.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семеро омоновцев задерживали двух женщин с бело-красно-белыми зонтами. Инцидент произошёл на пересечении улицы Змитрока Бядули и Броневого переулка.


Момент задержания / Онлайнер

Видео задержания в своём Телеграм-канале опубликовал портал Онлайнер. На нём видно, как к двум женщинам подходят силовики в чёрной форме и провожают их в служебный микроавтобус серого цвета.  
 
 
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Семеро омоновцев задерживали двух женщин с бело-красно-белыми зонтами. Инцидент произошёл на пересечении улицы Змитрока Бядули и Броневого переулка.
 
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