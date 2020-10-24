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«Смолевичи» за три тура до финиша потеряли шанс остаться в элите белорусского футбола
Источник материала: Tut.by
24 октября тремя матчами начался 27-й тур
За четыре тура до финиша в турнир стучится новая интрига: камбэк Бреста! Вклинятся ли «южане» в медальные разборки? А может и вовсе чемпионы замахнутся на «золото»?
Вся верхушка чемпионата в прошлом туре дружно потеряла очки. А вот Брест их набирает. От лидирующего БАТЭ «Динамо» отделяет шесть баллов. Но у брестчан есть игра в запасе, и если динамовцы не оступятся, то их станет всего три. Но вначале им надо 26 октября в столице обыграть набравший ход «Минск», который на 99% уже сохранил место в элите и теперь играет в свое удовольствие.
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Впрочем, главные битвы впереди. В этом туре отметим два матча: в Борисове БАТЭ примет «Витебск», а в Бресте «Рух» сразится против «Ислочи».
Держим в уме битву за четвертое место, дающее право сыграть в новом европейском клубном турнире —
Ниже полное расписание матчей тура.
24 октября пройдут три матча:
ФК «Городея» — ФК «Смолевичи» — 4:0
Городея. 24 октября. Стадион «Городея».
Судьи: А. Лашук, С. Гуща, Д. Загорельский.
ФК «Городея»: Черник — Смирнов, Позняк, Игнатенко, Линда — Пушняков (к), Воловик — Байдук, Мохамед-Джухари, Соловей (Шибун, 61) — Дибиргаджиев (Габараев, 68).
ФК «Смолевичи»: Куршубадзе — Шавель, Алибеков, Жевнеров (к), Ковель (Ханкевич, 46) — Бочеров, Потапенко, Богданов (Александрович, 59), Демченко — Джигеро, Ложкин (Савостиков, 70).
Голы: 1:0 — Дибиргаджиев (19). 2:0 — Дибиргаджиев (62). 3:0 — Мохамед-Джухари (75). 4:0 — Шибун (90).
Предупреждения: Смирнов (1), Бочаров (8), Соловей (11), Шавель (44), Линда (83). Смирнов (90).
Удаление: Смирнов (90).
Стартовал тур с матча аутсайдеров. Усилившись новичками «Городея» без особых проблем разобралась с «быками». Дублем отметился российский форвард «сахарных» Джамал Дибиргаджиев. Забил и французский нападающий Дидин Мухамед-Джухари, арендованный у «Шахтера». А точку в конце игры поставил Михаил Шибун.
«Городея» еще дальше отходит от стыковых матчей за право сохранить место в элите в будущем сезоне. Главный соперник у команды — «Слуцк», у которого пока на три очка меньше, но есть игра в запасе.
А вот «Смолевичи» покидают Высшую лигу белорусского футбола. Команда продолжает замыкать турнирную таблицу, имея 14 баллов. Если даже в трех оставшихся турах команда наберет девять очков, она не поднимется выше 15 места.
БАТЭ — ФК «Витебск» — 0:0
Матч начался.
«Динамо-Минск» — «Белшина», 18.30.
25 октября тур продолжится еще тремя встречами:
«Неман» — «Славия», 13.00;
«Энергетик-БГУ» — «Шахтер», 15.00;
«Рух» — «Ислочь», 17.00.
26 октября тур завершится двумя поединками:
ФК «Минск» — «Динамо-Брест», 15.00;
«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Слуцк», 17.00.
Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.
БАТЭ сыграет с «Витебском» в Борисове, «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.
«Неман» дома сыграет со «Славией», на выезде со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».
«Шахтер» сыграет 31 октября отложенный матч против «Белшины», в гостях сыграет против «Энергетика-БГУ», в Солигорске против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».
«Ислочь» поедет к «Руху» в Брест, дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.
«Торпедо-БелАЗ» дома примет «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.
Брестское «Динамо» съездит в Мозырь к «Славии», в столицу к «Минску», дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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24 октября тремя матчами начался 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу. За четыре тура до финиша в турнир стучится новая интрига: камбэк Бреста!
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