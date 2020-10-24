«Смолевичи» за три тура до финиша потеряли шанс остаться в элите белорусского футбола

Источник материала: Tut.by

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24 октября тремя матчами начался 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В Городее сыграли аутсайдеры и местный «сахарный» клуб разгромил «Смолевичи». Таким образом «быки» за три тура до финиша потеряли шанс сохранить прописку в элите. «Городея» же продолжает борьбу за выживание.

За четыре тура до финиша в турнир стучится новая интрига: камбэк Бреста! Вклинятся ли «южане» в медальные разборки? А может и вовсе чемпионы замахнутся на «золото»?

Вся верхушка чемпионата в прошлом туре дружно потеряла очки. А вот Брест их набирает. От лидирующего БАТЭ «Динамо» отделяет шесть баллов. Но у брестчан есть игра в запасе, и если динамовцы не оступятся, то их станет всего три. Но вначале им надо 26 октября в столице обыграть набравший ход «Минск», который на 99% уже сохранил место в элите и теперь играет в свое удовольствие.



Брест летит! Улыбнется ли фортуна чемпиону в конце турнира? Фото: «Динамо» (Брест)

Опрос Так кто же станет чемпионом в этом году? БАТЭ 44% "Динамо-Брест" 31% "Неман" 12% "Шахтер" 11% Другой клуб 2% С этого устройства голос уже учтен 1 176 ответов

Впрочем, главные битвы впереди. В этом туре отметим два матча: в Борисове БАТЭ примет «Витебск», а в Бресте «Рух» сразится против «Ислочи».

Держим в уме битву за четвертое место, дающее право сыграть в новом европейском клубном турнире — Лиге конференций УЕФА . За это бьются пять команд.

Ниже полное расписание матчей тура.

24 октября пройдут три матча:

ФК «Городея» — ФК «Смолевичи» — 4:0

Городея. 24 октября. Стадион «Городея».

Судьи: А. Лашук, С. Гуща, Д. Загорельский.

ФК «Городея»: Черник — Смирнов, Позняк, Игнатенко, Линда — Пушняков (к), Воловик — Байдук, Мохамед-Джухари, Соловей (Шибун, 61) — Дибиргаджиев (Габараев, 68).

ФК «Смолевичи»: Куршубадзе — Шавель, Алибеков, Жевнеров (к), Ковель (Ханкевич, 46) — Бочеров, Потапенко, Богданов (Александрович, 59), Демченко — Джигеро, Ложкин (Савостиков, 70).

Голы: 1:0 — Дибиргаджиев (19). 2:0 — Дибиргаджиев (62). 3:0 — Мохамед-Джухари (75). 4:0 — Шибун (90).

Предупреждения: Смирнов (1), Бочаров (8), Соловей (11), Шавель (44), Линда (83). Смирнов (90).

Удаление: Смирнов (90).

Стартовал тур с матча аутсайдеров. Усилившись новичками «Городея» без особых проблем разобралась с «быками». Дублем отметился российский форвард «сахарных» Джамал Дибиргаджиев. Забил и французский нападающий Дидин Мухамед-Джухари, арендованный у «Шахтера». А точку в конце игры поставил Михаил Шибун.

«Городея» еще дальше отходит от стыковых матчей за право сохранить место в элите в будущем сезоне. Главный соперник у команды — «Слуцк», у которого пока на три очка меньше, но есть игра в запасе.

А вот «Смолевичи» покидают Высшую лигу белорусского футбола. Команда продолжает замыкать турнирную таблицу, имея 14 баллов. Если даже в трех оставшихся турах команда наберет девять очков, она не поднимется выше 15 места.

БАТЭ — ФК «Витебск» — 0:0

Матч начался.

«Динамо-Минск» — «Белшина», 18.30.

25 октября тур продолжится еще тремя встречами:

«Неман» — «Славия», 13.00;

«Энергетик-БГУ» — «Шахтер», 15.00;

«Рух» — «Ислочь», 17.00.

26 октября тур завершится двумя поединками:

ФК «Минск» — «Динамо-Брест», 15.00;

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Слуцк», 17.00.





Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.

БАТЭ сыграет с «Витебском» в Борисове, «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.

«Неман» дома сыграет со «Славией», на выезде со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».

«Шахтер» сыграет 31 октября отложенный матч против «Белшины», в гостях сыграет против «Энергетика-БГУ», в Солигорске против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».

«Ислочь» поедет к «Руху» в Брест, дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.

«Торпедо-БелАЗ» дома примет «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.

Брестское «Динамо» съездит в Мозырь к «Славии», в столицу к «Минску», дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 26 50 «Неман» 26 47 «Шахтер» 25 46 «Торпедо-БелАЗ» 26 44 «Динамо» (Брест) 25 44 «Ислочь» 26 43 «Динамо» (Минск) 26 42 «Рух» 26 39 «Энергетик-БГУ» 25 35 «Витебск» 26 34 ФК «Минск» 26 34 «Славия» 24 28 ФК «Городея» 27 27 ФК «Слуцк» 25 24 «Белшина» 24 20 ФК «Смолевичи» 27 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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