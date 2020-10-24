Женский марш собрал до 400 участниц и завершился спустя два часа

Ставшая традиционной субботняя женская акция протеста прошла 24 октября в Минске. На этот раз инициаторы анонсировали ее как «гордый женский марш профессий». Он стартовал от сквера Симона Боливара и завершился в районе площади Якуба Коласа спустя два часа.





Незадолго до начала марша, которое было заявлено в 14:00, вдоль улиц, прилегающих к скверу, группами по несколько человек начали прогуливаться женщины с красно-белыми зонтами. При этом в сквер практически никто не заходил. Начиная с 14:00 в сквер начали стекаться участницы марша, количество которых постепенно возрастало.

Примерно в 14:20 около 150 участниц марша выдвинулись колонной по улице Захарова в сторону проспекта Независимости. У них в руках цветы, шарики, у некоторых бело-красно-белые ленты и зонты таких же цветов. В колонне люди всех возрастов — от совсем юных девушек до бабушек.





Колонна участниц женского марша примерно к 15:00 дошла по тротуару проспекта Независимости до здания президиума Национальной академии наук, после чего развернулась и двинулась в обратном направлении.

Постепенно число участниц марша выросло примерно до 300-400 человек. В колонне люди всех возрастов — от совсем юных девушек до бабушек.

Они скандировали «Пока мы едины, мы непобедимы», «Это наш город», «Маша — наш герой», «Как ашчушчэния?», «Сам ты крыса», «Мы здесь власть», «Уходи!», «Позор БТ!», «Лучшая поправка — Сашина отставка», «Не сдадимся!» и другие лозунги. Некоторые шли с плакатами, указывающими на их профессию, например «фармацевт», «певица» и другие.





Количество участниц стало постепенно сокращаться, примерно к 15:45 около двух сотен женщин дошли до ЦУМа и начали расходиться. Большинство из них свернули флаги, плакаты, оставив в руках цветы.

Фактически женский марш трансформировался в традиционный для последних суббот «демарш», когда женщины гуляют разрозненными группами с цветами вдоль проспекта Независимости.

Силовики проведению марша не препятствовали, их микроавтобусы сопровождали колонну.