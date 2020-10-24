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Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок
24.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
01:00 — "он повесил обнаруженные подделки в отдельном зале своей виллы": фальшивки в частных коллекциях;
03:55 — фейковый Малевич на выставке в Генте: чья афера это была;
08:45 — выдуманный художник Нат Тейт: как "придумать" гения и продавать его картины;
15:24 — как копия "Джоконды" была продана на аукционе почти за $1,700,000;
17:02 — "копирование копий": бывает ли такое, и в каких случаях оно имеет смысл;
17:33 — "рисунок считали работой Матисса. Но выяснилось, что его сделал Рихтер, который подражал Матиссу".
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