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Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок

24.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок

01:00 — "он повесил обнаруженные подделки в отдельном зале своей виллы": фальшивки в частных коллекциях;

03:55 — фейковый Малевич на выставке в Генте: чья афера это была;

08:45 — выдуманный художник Нат Тейт: как "придумать" гения и продавать его картины;

15:24 — как копия "Джоконды" была продана на аукционе почти за $1,700,000;

17:02 — "копирование копий": бывает ли такое, и в каких случаях оно имеет смысл;

17:33 — "рисунок считали работой Матисса. Но выяснилось, что его сделал Рихтер, который подражал Матиссу".

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