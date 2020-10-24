Погоня со стрельбой: пьяного нарушителя задержали в Бобруйске - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня около 5 часов утра в Бобруйске водитель автомобиля Saab не остановился по требованию ГАИ и попытался скрыться с места происшествия, сообщил официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"Во время преследования скорость иномарки превышала 160 км/ч, водитель игнорировал запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу безопасности людей", - уведомила Чемоданова.

Во время погони сотрудникам ГАИ пришлось стрелять по колесам иномарки, чтобы остановить нарушителя. На 307 км автодороги Р43 "Кричев-Бобруйск-Ивацевичи" (Стародорожский район) инспекторам удалось пробить заднюю шину авто и задержать водителя.

За рулем находился нетрезвый 35-летний житель Бобруйска: в крови мужчины находилось 2,4 промилле алкоголя. Ранее водитель 25 раз привлекался к административной ответственности, в том числе трижды по причине нетрезвого вождения. Кроме того, мужчина был судим за угон и причинения физического вреда по неосторожности.

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