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Погоня со стрельбой: пьяного нарушителя задержали в Бобруйске - видео
24.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сегодня около 5 часов утра в Бобруйске водитель автомобиля Saab не остановился по требованию ГАИ и попытался скрыться с места происшествия, сообщил официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Пресс-служба Мосгорсуда
"Во время преследования скорость иномарки превышала 160 км/ч, водитель игнорировал запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу безопасности людей", - уведомила Чемоданова.
Во время погони сотрудникам ГАИ пришлось стрелять по колесам иномарки, чтобы остановить нарушителя. На 307 км автодороги Р43 "Кричев-Бобруйск-Ивацевичи" (Стародорожский район) инспекторам удалось пробить заднюю шину авто и задержать водителя.
За рулем находился нетрезвый 35-летний житель Бобруйска: в крови мужчины находилось 2,4 промилле алкоголя. Ранее водитель 25 раз привлекался к административной ответственности, в том числе трижды по причине нетрезвого вождения. Кроме того, мужчина был судим за угон и причинения физического вреда по неосторожности.
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Нетрезвый автомобилист превысил скорость на 100 км/ч и выехал на встречную полосу. Смотрите на видео, как задержали владельца иномарки.
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