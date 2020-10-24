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«Советник Шеймана» заинтересовался рынком ДР Конго

24.10.2020 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Близкие к белорусским властям бизнесмены пытаются выйти на рынок одной из самых богатых по залежам полезных ископаемых стран Африки – Демократической Республики Конго.

Управляющий компании Aftrade DMCC Александр Зингман недавно получил аудиенцию  у премьер-министра ДР Конго Сильвестра Илунги, пишет «Завтра твоей страны».

Как сообщают местные СМИ,  в ходе переговоров Александр Зингман озвучил круг интересов на конголезском рынке.

По словам Александра Зингмана, это – инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, сбор отходов и оборону. СМИ отметили, что на встрече с белорусской делегацией присутствовали руководители соответствующих министерств кабинета Сильвестра Илунги, включая министра обороны. Представители Aftrade DMCC также предложили обеспечить мобилизацию финансирования возможных проектов за счет ресурсов африканского Trade & Development Bank (TDB)  и белорусского Банка развития. 

Бывшая бельгийская колония ДР Конго (в 1971-1997 годах страна называлась Заир) занимает второе место по площади в Африке (после Алжира) и четвертое по населению (после Нигерии, Эфиопии и Египта). Она считается одной из самых бедных стран мира, но при этом на территории ДР Конго сосредоточены крупнейшие на планете запасы кобальта, германия, тантала и алмазов и самые значительные  на континенте залежи урана, вольфрама, меди, цинка и олова. Есть и другие полезные ископаемые, а также огромные лесные ресурсы. 

С 2019 года ДР Конго, которая являетя президентско-парламентской республикой, управляет представитель старейшей и крупнейшей оппозиционной партии Феликс Чисекеди. Он сменил во власти представителей клана Кабила, правивших с конца 1990-х годов. Сильвестр Илунга, который встречался с Александром Зингманом, представляет поддерживающий этот клан парламент — он стал премьер-министром в 2019 году в результате сделки нового президента со своим предшественником Жозефом Кабилой.  

Для торговых отношений Беларуси и ДР Конго пока не характерны значительные объемы и стремительная динамика. По данным Национального статистического комитета Беларуси, в прошлом году экспорт белорусских товаров в ДР Конго составил менее 400 тысяч долларов. Примерно на таком же уровне он был и по итогам января-августа этого года.  В 2019 году важнейшей экспортной позицией Беларуси в ДР Конго стали калийные удобрения (около 340 тыс. долларов), на втором месте по объемам продаж продукция Минского тракторного завода (около 40 тыс. долларов). В этом году лидируют калийные удобрения (около 300 тыс. долларов), конголезским покупателям также отправлены автомобили специального назначения и пластмассовые изделия.

Возможно, Александру Зингману удастся преломить эту ситуацию так, как он сделал это, пожалуй, в самой бедной африканской стране — Зимбабве.

В сентябре текущего года при непосредственном участии  почетного консула Зимбабве в Беларуси, которым является Александр Зингман, была заключена сделка по продаже 800 единиц белорусской сельхозтехники этому африканскому государству на сумму 51 млн долларов. В результате  нее Зимбабве стала крупнейшим потребителем белорусской продукции на африканском континенте. Как было объявлено, до конца года в Зимбабве поступят другие  партии белорусской сельхозтехники. Финансирование проекта осуществляют TDB  и Банк развития Республики Беларусь. 

Топ-10 крупнейших покупателей белорусских товаров в Африке в январе-июле 2020 года

Страна-покупатель

Объем экспорта, в млн. долларов

1

Египет

33,9

2

Марокко

32,2

3

Уганда

20,7

4

Кот-д`Ивуар

20,2

5

Гана

12,6

6

Мали

12,2

7

Зимбабве

9,2

8

Южная Африка

9,0

9

Камерун

8,7

10

Тунис

8,5

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

 
 
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Близкие к белорусским властям бизнесмены пытаются выйти на рынок одной из самых богатых по залежам полезных ископаемых стран Африки – Демократической Республики...
 
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