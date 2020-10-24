«Советник Шеймана» заинтересовался рынком ДР Конго

Источник материала: Ежедневник

Близкие к белорусским властям бизнесмены пытаются выйти на рынок одной из самых богатых по залежам полезных ископаемых стран Африки – Демократической Республики Конго.

Управляющий компании Aftrade DMCC Александр Зингман недавно получил аудиенцию у премьер-министра ДР Конго Сильвестра Илунги, пишет «Завтра твоей страны».

Как сообщают местные СМИ, в ходе переговоров Александр Зингман озвучил круг интересов на конголезском рынке.

По словам Александра Зингмана, это – инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, сбор отходов и оборону. СМИ отметили, что на встрече с белорусской делегацией присутствовали руководители соответствующих министерств кабинета Сильвестра Илунги, включая министра обороны. Представители Aftrade DMCC также предложили обеспечить мобилизацию финансирования возможных проектов за счет ресурсов африканского Trade & Development Bank (TDB) и белорусского Банка развития.

Бывшая бельгийская колония ДР Конго (в 1971-1997 годах страна называлась Заир) занимает второе место по площади в Африке (после Алжира) и четвертое по населению (после Нигерии, Эфиопии и Египта). Она считается одной из самых бедных стран мира, но при этом на территории ДР Конго сосредоточены крупнейшие на планете запасы кобальта, германия, тантала и алмазов и самые значительные на континенте залежи урана, вольфрама, меди, цинка и олова. Есть и другие полезные ископаемые, а также огромные лесные ресурсы.

С 2019 года ДР Конго, которая являетя президентско-парламентской республикой, управляет представитель старейшей и крупнейшей оппозиционной партии Феликс Чисекеди. Он сменил во власти представителей клана Кабила, правивших с конца 1990-х годов. Сильвестр Илунга, который встречался с Александром Зингманом, представляет поддерживающий этот клан парламент — он стал премьер-министром в 2019 году в результате сделки нового президента со своим предшественником Жозефом Кабилой.

Для торговых отношений Беларуси и ДР Конго пока не характерны значительные объемы и стремительная динамика. По данным Национального статистического комитета Беларуси, в прошлом году экспорт белорусских товаров в ДР Конго составил менее 400 тысяч долларов. Примерно на таком же уровне он был и по итогам января-августа этого года. В 2019 году важнейшей экспортной позицией Беларуси в ДР Конго стали калийные удобрения (около 340 тыс. долларов), на втором месте по объемам продаж продукция Минского тракторного завода (около 40 тыс. долларов). В этом году лидируют калийные удобрения (около 300 тыс. долларов), конголезским покупателям также отправлены автомобили специального назначения и пластмассовые изделия.

Возможно, Александру Зингману удастся преломить эту ситуацию так, как он сделал это, пожалуй, в самой бедной африканской стране — Зимбабве.

В сентябре текущего года при непосредственном участии почетного консула Зимбабве в Беларуси, которым является Александр Зингман, была заключена сделка по продаже 800 единиц белорусской сельхозтехники этому африканскому государству на сумму 51 млн долларов. В результате нее Зимбабве стала крупнейшим потребителем белорусской продукции на африканском континенте. Как было объявлено, до конца года в Зимбабве поступят другие партии белорусской сельхозтехники. Финансирование проекта осуществляют TDB и Банк развития Республики Беларусь.

Топ-10 крупнейших покупателей белорусских товаров в Африке в январе-июле 2020 года

№ Страна-покупатель Объем экспорта, в млн. долларов 1 Египет 33,9 2 Марокко 32,2 3 Уганда 20,7 4 Кот-д`Ивуар 20,2 5 Гана 12,6 6 Мали 12,2 7 Зимбабве 9,2 8 Южная Африка 9,0 9 Камерун 8,7 10 Тунис 8,5

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь