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Правозащитники: в Минске на марше были задержаны как минимум 10 женщин
Источник материала: Партизан
24 октября в Минске прошёл традиционный Женский марш. Несколько сотен женщин прошли колонной по центральным улицам столицы.
Плакат на Женском марше / svaboda.org
Во время шествия задержаний не было, но до его начала и после завершения были задержаны как минимум 10 человек,
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24 октября в Минске прошёл традиционный Женский марш. Несколько сотен женщин прошли колонной по центральным улицам столицы.
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