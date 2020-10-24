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Правозащитники: в Минске на марше были задержаны как минимум 10 женщин

24.10.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 октября в Минске прошёл традиционный Женский марш. Несколько сотен женщин прошли колонной по центральным улицам столицы.


Плакат на Женском марше / svaboda.org

Во время шествия задержаний не было, но до его начала и после завершения были задержаны как минимум 10 человек, сообщает правозащитный центр “Весна”.   
 
Теги: Минск
 
 
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24 октября в Минске прошёл традиционный Женский марш. Несколько сотен женщин прошли колонной по центральным улицам столицы.
 
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