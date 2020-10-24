Генпрокурор: Приходить в ВУЗ с бело-красно-белой символикой запрещено

Перформанс от белорусских студентов / тг-канал "Отчислено"





"Законом бело-красно-белая символика не запрещена. Но сегодня соотносится с протестными действиями, а при определенных условиях сопряжена с противоправными действиями. Обозначая себя с ее помощью и собираясь группами в определенном месте, вы создаете предпосылку нарушения закона.





sb.by . Можно ли приходить с бело-красно-белой символикой в университет? Нет. Собираться под ней? Нет. Это элементы правонарушений", — цитирует слова Шведа





На встрече генпрокурор также отметил, что административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий.