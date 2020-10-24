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Генпрокурор: Приходить в ВУЗ с бело-красно-белой символикой запрещено

24.10.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом генеральный прокурор Андрей Швед заявил на встрече со студентами и представителями трудового коллектива ­БГУИР.


Перформанс от белорусских студентов / тг-канал "Отчислено"

"Законом бело-красно-белая символика не запрещена. Но сегодня соотносится с протестными действиями, а при определенных условиях сопряжена с противоправными действиями. Обозначая себя с ее помощью и собираясь группами в определенном месте, вы создаете предпосылку нарушения закона.

Можно ли приходить с бело-красно-белой символикой в университет? Нет. Собираться под ней? Нет. Это элементы правонарушений", — цитирует слова Шведа sb.by

На встрече генпрокурор также отметил, что административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий.
 
 
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Об этом генеральный прокурор Андрей Швед заявил на встрече со студентами и представителями трудового коллектива ­БГУИР.
 
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