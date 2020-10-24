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Кампания BY_Help выплатила уже 2,9 миллиона рублей помощи

24.10.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фонд белорусской взаимопомощи @BY_Help выплатил уже 2,9 миллиона рублей обратившимся за помощью, пишет "Наша Нива".





Всего за помощью обратилось уже около 7 тысяч человек.

Какого рода помощь востребована? Компенсировать ремонт разбитой лукашенковцами машины, прожить на время поиска новой работы, оплатить штрафы, адвокатов…

Помощь пошла уже 2200 гражданам. Остальные случаи еще проверяют, сообщает @by_help.
 
 
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Фонд белорусской взаимопомощи @BY_Help выплатил уже 2,9 миллиона рублей обратившимся за помощью, пишет "Наша Нива".
 
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