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Кампания BY_Help выплатила уже 2,9 миллиона рублей помощи
Источник материала: Партизан
Фонд белорусской взаимопомощи @BY_Help выплатил уже 2,9 миллиона рублей обратившимся за помощью, пишет
Всего за помощью обратилось уже около 7 тысяч человек.
Какого рода помощь востребована? Компенсировать ремонт разбитой лукашенковцами машины, прожить на время поиска новой работы, оплатить штрафы, адвокатов…
Помощь пошла уже 2200 гражданам. Остальные случаи еще проверяют, сообщает @by_help.
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Фонд белорусской взаимопомощи @BY_Help выплатил уже 2,9 миллиона рублей обратившимся за помощью, пишет "Наша Нива".
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