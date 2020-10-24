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МЧС выдало БелАЭС разрешение на энергопуск первого блока
Источник материала: Партизан
Белорусская АЭС получила разрешение на право выполнения этапной программы энергетического пуска энергоблока № 1, сообщает департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Беларуси.
"Коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 23 октября принято положительное решение о внесении изменений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока № 1", - говорится в сообщении на сайте департамента.
Там отметили, что данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.
Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
Энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября, его ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2021 года. Второй энергоблок планируется ввести в 2022 году.
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Белорусская АЭС получила разрешение на право выполнения этапной программы энергетического пуска энергоблока № 1, сообщает департамент по ядерной и радиационной...
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