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Мужчины использовали милицейский Geely как аттракцион: съезжали с машины как с водной горки

24.10.2020 17:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера, 23 октября, около 16 часов наряд Волковысского отдела охраны проверял объект в садовом товариществе. Пока милиционеры отсутствовали, их служебный автомобиль Geely использовался местными мужчинами в качестве аттракциона. О подробностях пишет пресс-служба МВД. 

Двое мужчин взбирались на крышу машины и съезжали с нее как с водной горки. При этом один из мужчин, заметив в салоне регистратор, демонстративно показал на камеру неприличный жест.

Сотрудники милиции обнаружили повреждения кузова машины, после чего с помощью оперативников установили личности правонарушителей — 34-летнего и 25-летнего жителей Волковыска. Старшего задержали и водворили в ИВС. Его подельник разыскивается. Следователи дали правовую оценку действиям горожан и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.

 
 
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Вчера, 23 октября, около 16 часов наряд Волковысского отдела охраны проверял объект в садовом товариществе. Пока милиционеры отсутствовали, их служебный автомобиль...
 
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