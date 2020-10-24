Мужчины использовали милицейский Geely как аттракцион: съезжали с машины как с водной горки

Источник материала: Onliner

Вчера, 23 октября, около 16 часов наряд Волковысского отдела охраны проверял объект в садовом товариществе. Пока милиционеры отсутствовали, их служебный автомобиль Geely использовался местными мужчинами в качестве аттракциона. О подробностях пишет пресс-служба МВД.

Двое мужчин взбирались на крышу машины и съезжали с нее как с водной горки. При этом один из мужчин, заметив в салоне регистратор, демонстративно показал на камеру неприличный жест.

Сотрудники милиции обнаружили повреждения кузова машины, после чего с помощью оперативников установили личности правонарушителей — 34-летнего и 25-летнего жителей Волковыска. Старшего задержали и водворили в ИВС. Его подельник разыскивается. Следователи дали правовую оценку действиям горожан и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.