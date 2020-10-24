ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск: велосипедист ехал по проезжей части и врезался в Volkswagen

24.10.2020 17:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на трехуровневой развязке на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова произошла авария с участием велосипедиста. Подробности сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко. 

27-летний велосипедист двигался в первой полосе для движения проезжей части пр. Дзержинского со стороны ул. Гурского в направлении пр. Жукова. При въезде на развязку с круговым движением с намерением дальнейшего движения по пр. Жукова в направлении ул. Аэродромной совершил наезд на задний бампер Volkswagen Polo Sedan, который двигался в том же направлении, что и велосипедист. В результате данного маневра велосипедиста выбросило из седла велосипеда.

Велосипедист с полученными в результате ДТП травмами был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно п. 148 Правил дорожного движения Республики Беларусь, по проезжей части велосипедисту можно ехать, только когда пешеходной или велодорожки, тротуара или обочины нет или двигаться по ним невозможно.

В Госавтоинспекции также призывают велосипедистов, являющихся более уязвимыми участниками дорожного движения, к неукоснительному соблюдению ПДД, предусмотрительности и бдительности при движении на велотранспорте.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром на трехуровневой развязке на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова произошла авария с участием велосипедиста. Подробности сообщает старший...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокурор: Приходить в ВУЗ с бело-красно-белой символикой запрещено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus
24.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика