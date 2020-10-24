Минск: велосипедист ехал по проезжей части и врезался в Volkswagen

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на трехуровневой развязке на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова произошла авария с участием велосипедиста. Подробности сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко.

27-летний велосипедист двигался в первой полосе для движения проезжей части пр. Дзержинского со стороны ул. Гурского в направлении пр. Жукова. При въезде на развязку с круговым движением с намерением дальнейшего движения по пр. Жукова в направлении ул. Аэродромной совершил наезд на задний бампер Volkswagen Polo Sedan, который двигался в том же направлении, что и велосипедист. В результате данного маневра велосипедиста выбросило из седла велосипеда.

Велосипедист с полученными в результате ДТП травмами был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно п. 148 Правил дорожного движения Республики Беларусь, по проезжей части велосипедисту можно ехать, только когда пешеходной или велодорожки, тротуара или обочины нет или двигаться по ним невозможно.

В Госавтоинспекции также призывают велосипедистов, являющихся более уязвимыми участниками дорожного движения, к неукоснительному соблюдению ПДД, предусмотрительности и бдительности при движении на велотранспорте.