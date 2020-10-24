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Обитатели Минского зоопарка перешли на зимний рацион

24.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минском зоопарке готовятся к зиме. Утеплили вольеры для животных, изменили рацион питания, в меню добавили больше витаминов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

На кухне зоопарка колдует местный шеф-повар. В меню настоящее изобилие: арбуз, кукуруза, виноград, яблоки, груши. Чтобы питомцы без проблем перенесли любые холода, в рацион добавляют витамины D и С и кальций.

«На здоровье животных и на их иммунитете в последующем это очень хорошо сказывается. То есть рационы по объему остаются прежними. Но они становятся более разнообразными, более витаминизированными», – рассказала зоотехник Ирина Месникова.

К зиме стенки в домиках для копытных утеплили опилками. А для особо теплолюбивых обитателей обустроили отапливаемое жилье: здесь кроме обогревателей еще и инфракрасные лампы. Наблюдать за лемурами и мангустами теперь можно через стекло. Из-за беби-бума в этом году даже пришлось строить дополнительные квартиры.

«У нас довольно большая группа львинохвостых макак. Причем они каждый год приносят потомство. А это очень редкие обезьяны. И мы очень рады, что в этом году получится улучшить условия их зимнего содержания», – отметила начальник зоотехнического отдела Татьяна Ильясова-Кононова.

Попугаи и капуцины перекочевали в настоящие тропики. В экзотариуме круглый год лето. А фламинго и пеликаны еще готовятся к переезду, их переселят с первыми заморозками. О более закаленных животных позаботилась сама природа – на радость посетителям.

«Наши волки и лисы станут шикарными. Собаки красивые. Медведь наш набирает густоту. Рыси подшерсток свой гуще делают. Рысь – это вообще та кошка, у которой даже между подушечками шерсть растет, потому что она любит прогуливаться по снегу», – рассказала младший научный сотрудник Анастасия Батуревич.

Многие животные ближе к зиме становятся более спокойными, мало двигаются. Но любителей природы это не останавливает. Гости приходят в любую погоду.

«Уже не в первый раз в зоопарке. Больше всего, конечно, обезьяны. Тигры очень красивые. Вообще, животные очень ухоженные. Поэтому приятно находиться в зоопарке», «Ребенок рад, мы рады, окунулись в детство. Хорошо, что покормить можно. И ребенку. Он еще не совсем понимает, кто, что. А то, что кому-то что-то можно дать, это приятно. Потому что помню, когда я была маленькая, нам говорили: нельзя никого кормить», – говорят посетители.

До весны здесь нельзя будет увидеть только медведей. Нюра сейчас ловит последние лучи солнца. Она настроена на зимнюю спячку. Но прошлая зима была аномально теплой, и сон косолапых прерывался.



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В зоопарке утеплили вольеры для животных, в меню добавили больше витаминов.
 
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