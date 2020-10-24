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Азаренко вышла в финал турнира в Чехии. Ее соперницей может стать Соболенко

24.10.2020 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира WTA в чешской Остраве.


Фото: Reuters

Сегодня Виктория обыграла Марию Саккари из Греции — 6:1, 6:3. По пути к финалу Азаренко также обыграла Барбару Крейчикову из Чехии и Элиз Мертенс из Бельгии.

Примечательно, что в финале Виктория Азаренко может сыграть с другой белоруской — Ариной Соболенко. Сегодня в полуфинале первая ракетка страны играет с американкой Дженнифер Брэди.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира WTA в чешской Остраве.
 
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