Азаренко вышла в финал турнира в Чехии. Ее соперницей может стать Соболенко

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира WTA в чешской Остраве.



Фото: Reuters

Сегодня Виктория обыграла Марию Саккари из Греции — 6:1, 6:3. По пути к финалу Азаренко также обыграла Барбару Крейчикову из Чехии и Элиз Мертенс из Бельгии.

Примечательно, что в финале Виктория Азаренко может сыграть с другой белоруской — Ариной Соболенко. Сегодня в полуфинале первая ракетка страны играет с американкой Дженнифер Брэди.