«Мы против насилия, беззакония и лжи». Работники отрасли связи записали видеообращение

Источник материала: Tut.by

Работники отрасли связи записали свое видеообращение по поводу ситуации в Беларуси.

ежедневных задержаний, избиений, пыток, убийств людей за мирное выражение своего мнения, цвета одежды или флагов», а также «

В своем ролике сотрудники говорят, что «мы, работники отрасли связи, не можем больше молчать». Они выступают против «против насилия в отношении наших матерей, отцов, пенсионеров».

«Мы хотим их видеть гуляющими по городу, а не то, как люди в форме распыляют им газ в лицо», — говорит один из участников.

Кроме того, работники отрасли связи выступают против давления на журналистов (и против «существования параллельной реальности в телевизоре»), лишения адвокатов лицензий «по надуманным причинам», давления на работников госпредприятий за свое мнение и «против бесчеловечных угроз изъятия детей из семей, имеющих иные взгляды».

«Как и большинство граждан, мы хотим свободы и демократии в Беларуси. Мы хотим жить в стране, где между словами „народ“ и „власть“ можно поставить знак равенства. Мы требуем, чтобы законы действительно работали — и работали для всех. Мы против насилия, беззакония и лжи», — подытоживают выступающие.